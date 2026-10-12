Hai kỳ thủ khuyết tật Việt Nam và Trung Quốc tranh tài cờ tưởng tượng

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi họp báo

Chiều 12.10, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức công bố thông tin về chương trình “Kỳ tích trí tuệ - Nghị lực phi thường”, một hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam Nguyễn Văn Bình, chương trình không chỉ là cuộc giao lưu thể thao trí tuệ mà còn kết hợp các yếu tố nghệ thuật, văn hóa và du lịch, góp phần đưa cờ tướng đến gần hơn với công chúng.

Điểm đặc biệt của sự kiện là màn trình diễn cờ tưởng tượng lần thứ nhất, trong đó hai kỳ thủ thi đấu mà không trực tiếp quan sát bàn cờ. Toàn bộ thế trận và các nước đi được ghi nhớ, hình dung trong trí óc, đòi hỏi khả năng tập trung và tư duy chiến thuật cao.

Các nước cờ sẽ được nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu, tạo nên hình thức biểu diễn kết hợp giữa trí tuệ và nghệ thuật.

Tham gia chương trình là hai kỳ thủ khuyết tật tiêu biểu của Việt Nam và Trung Quốc.

Đại diện Trung Quốc, kỳ thủ Dương Hồng Kỳ đến từ tỉnh Sơn Đông, bị khuyết tật hai chân từ nhỏ nhưng vẫn theo đuổi đam mê cờ tướng, đạt trình độ chuyên môn cao và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong phong trào cờ tướng và hoạt động xã hội tại thành phố Yên Đài.

Đại diện Việt Nam là Phùng Quang Điệp, người từng giành danh hiệu Kiện tướng quốc gia môn cờ tướng. Dù phải sử dụng xe lăn trong nhiều năm, anh vẫn bền bỉ tập luyện, thi đấu và mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của môn thể thao trí tuệ này.

Cuộc giao lưu giữa hai kỳ thủ được kỳ vọng truyền tải thông điệp về ý chí vượt khó, khẳng định những hạn chế về thể chất không làm mất đi khả năng sáng tạo, tư duy và cống hiến của con người.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động sẽ khởi đầu tại Khu di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh), gắn với lễ khai mạc Giải cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ nhất.

Giải đấu dự kiến quy tụ 16 kỳ thủ, chia thành hai bảng. Trong đó, 8 kỳ thủ từ 16 tuổi trở lên tranh danh hiệu Kỳ Vương Yên Tử, còn 8 kỳ thủ từ 15 tuổi trở xuống cạnh tranh danh hiệu Thần Đồng Yên Tử.

Quần thể danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) dự kiến là điểm khởi đầu chuỗi hoạt động “Kỳ tích trí tuệ - Nghị lực phi thường”. Ảnh: Tùng Lâm

Việc lựa chọn Yên Tử làm điểm khởi đầu nhằm kết nối cờ tướng với không gian văn hóa, lịch sử gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Sau Quảng Ninh, chương trình dự kiến tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu tại Đại học Thái Nguyên, đồng thời đến với Ninh Bình và Thanh Hóa. Mỗi điểm dừng chân sẽ kết hợp trình diễn cờ tướng với việc giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa và du lịch địa phương.

Ngoài màn tranh tài cờ tưởng tượng giữa hai kỳ thủ Việt Nam và Trung Quốc, chương trình còn có hoạt động thi đấu đồng thời với bốn kỳ thủ trên bàn cờ. Các nội dung dự kiến được bình luận, phát sóng trực tiếp trên truyền hình và nền tảng số.

Thông qua chuỗi sự kiện, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam mong muốn lan tỏa tinh thần vượt khó, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu cờ tướng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.