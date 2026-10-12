Nhà nước, doanh nghiệp cùng đồng hành, khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa

Buổi gặp mặt do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì chương trình

Cùng dự có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Hồ An Phong.

Dự chương trình còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cùng khoảng 60 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa…

Chia sẻ tại phiên thảo luận, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đã bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng Bộ VHTTDL trong chặng đường phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu

Sự kiện ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã mở ra cơ hội để hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trên tinh thần "đi xa là đi cùng nhau", tạo ra sự đồng điệu giữa các bên để mỗi bên vừa đóng góp vào việc tốt cho đất nước, vừa tìm được kịch bản phát triển riêng của mình.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đề xuất tăng cường thảo luận cùng Bộ VHTTDL nhằm đưa ra các chính sách đặc biệt nhằm khuyến khích quảng bá cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giúp giảm gánh nặng chi phí xây dựng thị trường.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh việc Nhà nước cần sử dụng "vốn mồi" dẫn dắt để tạo ra thị trường và trở thành một khách hàng, định hướng cuộc chơi. Đồng thời, trong bối cảnh công nghiệp hóa, quá trình "xây" phải đi liền với "chống" như chống vi phạm bản quyền và chống lại sự áp đặt luật chơi từ các nền tảng xuyên biên giới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng phát biểu

Việc đảm bảo tự chủ chiến lược là nền tảng bắt buộc để giá trị văn hóa tinh thần không rơi vào tình thế thị trường và sức mua của ta nhưng luật chơi lại của người khác.

Cũng tại phiên trao đổi, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã thông tin về sáng kiến Thanh âm Việt Nam. Theo đó, Thanh âm Việt Nam phát triển hai chương trình Giai điệu cuộc sống, khuyến khích người dân cùng sáng tạo, chia sẻ và thưởng thức âm nhạc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.2026 và Cảm hứng bất tận, phát hiện, đầu tư những tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp có chất lượng. Hoạt động được định hướng triển khai rộng khắp 34 tỉnh, thành phố, từng bước hình thành thương hiệu âm nhạc uy tín, tổ chức định kỳ hằng năm.

Với sáng kiến Sao chọn: Xây dựng thương hiệu đánh giá, giới thiệu những địa chỉ ẩm thực Việt Nam có chất lượng, dựa trên tiêu chí rõ ràng và trải nghiệm thực tế, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do khẳng định sẽ quyết tâm thực hiện để lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt, làm nổi bật ý nghĩa của một sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa cấp Bộ.

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do

Đối với các sáng kiến khác, theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần YooTek Holdings, với Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, để khai thác được dữ liệu từ kho, cần xây dựng được không gian văn hóa số. Doanh nghiệp hiện đã lựa chọn công nghệ 3D, AR để thực hiện vì đây là không gian mới và còn nhiều dư địa để triển khai.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, nêu “hiện tượng” vở xiếc Sơn Thần Thủy Quái, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VietArt Nguyễn Đức Quang cho biết, doanh nghiệp đã phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như 3D mapping, laser, sân khấu nước vào vở diễn.

Mỗi suất diễn, Sơn Thần Thủy Quái luôn trong tình trạng "cháy vé" và kín chỗ ngồi, sức hút của vở diễn cho thấy công chúng quan tâm tới cách tiếp cận mới trong việc kể lại câu chuyện dân gian trên sân khấu xiếc.

Trong thời gian tới, VietArt sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam để đổi mới vở diễn này và có phương án chuẩn bị cho các vở diễn tiếp theo, tiếp tục ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại.

Với bà Nguyễn Hồng Nhung, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Truyền thông Đông Nam, bà mong muốn Bộ VHTTDL có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chương trình, dự án nghệ thuật thương hiệu Việt Nam nhưng ở tầm quốc tế; hoặc đưa những chương trình quốc tế về Việt Nam. Từ đó huy động được mọi nguồn lực, thể hiện đúng tinh thần của Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, phát biểu kết luận phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, cuộc gặp mặt lần này là khởi đầu cho những hoạt động trao đổi, kết nối tiếp theo giữa Bộ với cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Những ý kiến, đề xuất tại chương trình thể hiện tâm huyết, tinh thần quyết tâm, tầm nhìn và khát vọng phát triển, hướng tới tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng ở thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp phát biểu ý kiến

Các ý kiến trao đổi đã đề cập đến nhiều lĩnh vực của công nghiệp văn hóa, từ việc tăng cường liên kết giữa các lĩnh vực đến đề xuất những nội dung, sáng kiến mới. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục chia sẻ, trao đổi sâu hơn về những vấn đề cùng quan tâm; đồng thời tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa.

Đề cập đến nguồn lực đầu tư, Bộ trưởng cho rằng, mức 2% chi ngân sách dành cho văn hóa được xác định là "vốn mồi", chỉ là một phần nhỏ so với nhu cầu thực tế trong phát triển công nghiệp văn hóa. Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư nhân vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thực tiễn cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong, khẳng định vị trí và vai trò trong phát triển du lịch, văn hóa, nghệ thuật cũng như đầu tư hạ tầng thể thao... Đối với thể thao, bên cạnh mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể chất, trí tuệ và tầm vóc người Việt, cần hướng tới khả năng đăng cai các sự kiện thể thao khu vực và thế giới. Qua đó, Việt Nam có thêm cơ hội quảng bá đất nước, con người, văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh sự kiện

Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm đến hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế đất nước. Các chính sách cũng đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, đồng thời xây dựng những hàng rào bảo vệ phù hợp đối với các giá trị, chất lượng, tiêu chí và tiêu chuẩn cần hướng tới.

Đối với lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Bộ VHTTDL đang nỗ lực hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trong đó có việc xây dựng Luật phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là lĩnh vực có sự giao thoa của nhiều ngành. Vì vậy, các nội dung đưa vào Luật được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển và có tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL trên tinh thần cầu thị luôn mong muốn được lắng nghe ý kiến của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật.

Nhà nước, doanh nghiệp cùng đồng hành trong phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở, chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành điều kiện và hành động cụ thể tại địa phương, từ các làng nghề đến những câu lạc bộ truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, hạn chế nguy cơ mai một, thất truyền.

Đánh giá tầm quan trọng của việc ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác thực chất, chia sẻ những vấn đề đang đặt ra và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Bộ sẵn sàng lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và các lĩnh vực liên quan để tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Bộ trưởng mong muốn mạng lưới sẽ trở thành điểm khởi đầu cho quá trình kết nối lâu dài, tạo thêm nguồn lực, động lực và cảm hứng để các chủ thể cùng tìm kiếm hướng đi, phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa, đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.