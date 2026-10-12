Học trò làm Vlog kể chuyện văn hóa 54 dân tộc

Cảnh Tôm (Trần Đông Phong) và bé Nhi (Liêu Thị Ánh Nhi) đi chợ ở Sóc Trắng

Nhóm học sinh cấp ba khởi xướng dự án vì cộng đồng

Dự án Sắc - 54 Dân tộc Việt Nam do một nhóm học sinh THPT tại TPHCM sáng lập, với sự hỗ trợ của tổ chức “Cùng con đi khắp thế gian". Qua dự án này, các bạn trẻ mong muốn dùng nghệ thuật và trải nghiệm thực tế để giúp học sinh - đặc biệt là thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số - hiểu thêm về bản sắc văn hóa, phát triển sự sáng tạo và biết sẻ chia với cộng đồng.

Để hoàn thiện hồ sơ dự án, em Hồ Ngọc Phương Anh (đồng sáng lập) cùng các cố vấn và cộng sự đã khảo sát định tính trên 80 học sinh thuộc các dân tộc Stiêng, Khmer, Mường, Thái tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Bên cạnh đó, nhóm cũng thực hiện nhiều chuyến khảo sát thực địa, tìm hiểu đời sống học sinh người Mông ở Hà Giang, Êđê ở Buôn Ma Thuột và K'Ho ở Lâm Đồng.

Nhóm học sinh thực hiện dự án "Sắc - 54 Dân tộc Việt Nam"

Những trải nghiệm thực tế này đã truyền cảm hứng để các bạn trẻ đưa nghệ thuật vào giáo dục, nhằm gìn giữ giá trị truyền thống, kết nối khoảng cách văn hóa giữa các thế hệ và ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát triển tinh hoa dân tộc.

Vẻ đẹp của tình người và văn hóa Khmer

Sau 3 tháng hoạt động, dự án đã ra mắt Vlog đầu tiên xoay quanh không khí Lễ Sene Dolta của người Khmer tại Sóc Trăng.

Vlog kể về hành trình trưởng thành của Tôm, cậu bé 15 tuổi từng ham chơi, mê game. Qua chuyến trải nghiệm các nghề truyền thống cùng sư Lý Thanh An tại chùa Kh'leang và sự đồng hành của cô bạn người Khmer tên Nhi, Tôm đã dần thay đổi, sống có trách nhiệm và biết chia sẻ hơn.

Đáng chú ý, nhân vật Tôm do em Trần Đông Phong đảm nhận. Dù là một đứa trẻ có hội chứng ADHD (tăng động giảm chú ý) và gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, em đã nỗ lực vượt qua chính mình để hoàn thành Vlog với gần 66 giờ ghi hình cùng lượng thoại lớn.

Không cầu kỳ hay mang tính chuyên nghiệp như các bộ phim điện ảnh, Vlog đơn thuần là một cuốn nhật ký ghi lại sự trưởng thành của một đứa trẻ đang ở độ tuổi "dở dở ương ương", nhưng mang tâm hồn trong sáng và tinh thần học hỏi tích cực.

Sư Lý Thanh An và em Trần Đông Phong tham gia Vblog

Là người trực tiếp đồng hành và hướng dẫn các em nhỏ trong suốt quá trình ghi hình, Sư Lý Thanh An (chùa Kh'leang, Sóc Trăng) chia sẻ rằng sự kết nối giữa một cậu bé người Kinh có hội chứng ADHD và cô bé người Khmer là điểm chạm rất đẹp của dự án.

Việc các em nỗ lực vượt qua khó khăn để cùng nhau hoàn thành bộ phim đã chứng minh rằng lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu có thể gắn kết mọi sự khác biệt. Qua tác phẩm, Sư mong muốn khán giả không chỉ thấy được nét đẹp văn hóa Khmer mà còn cảm nhận được tình người và sự đồng hành ấm áp của gia đình, cộng đồng dành cho thế hệ trẻ.

Truyền cảm hứng từ những Đại sứ nhỏ tuổi

Một điểm nhấn nổi bật của dự án là chương trình tuyển chọn Đại sứ đại diện cho 54 dân tộc. Các Đại sứ nằm trong độ tuổi từ 12 đến 16, có học lực tốt, gia đình còn giữ gìn truyền thống và có mong muốn cất lên tiếng nói về dân tộc mình. Tham gia dự án, các em được đào tạo kỹ năng mềm, trải nghiệm thực tế để tự tin kể câu chuyện văn hóa của chính cộng đồng mình. Dự án cũng nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ cố vấn nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Trong dịp này, Sắc - 54 Dân tộc Việt Nam cũng chính thức trao chứng nhận cho Đại sứ đầu tiên của dự án là em Liêu Thị Ánh Nhi, học sinh lớp 6 tại Sóc Trăng.