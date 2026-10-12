Đưa vào vận hành đoàn tàu chất lượng cao Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang

Tàu SNT2 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 40 phút sáng hôm sau. Tàu SNT1 khởi hành từ ga Nha Trang lúc 20 giờ 20 phút và đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ sáng hôm sau.

Lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam khánh thành đoàn tàu chất lượng cao chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, hiện nhu cầu đi lại và trải nghiệm của hành khách ngày càng cao, vận tải đường sắt đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ.

Hành khách hôm nay không chỉ quan tâm đến việc đi lại an toàn, đúng giờ, mà còn mong muốn được tận hưởng một không gian tiện nghi, thoải mái và chất lượng phục vụ chuyên nghiệp trong suốt hành trình.

Thời gian qua, ngành Đường sắt đã tập trung cải tạo, nâng cấp chất lượng phương tiện và dịch vụ trên các đoàn tàu Thống Nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; các đoàn tàu chất lượng cao SE19/SE20 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, SE21/SE22 tuyến Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh; cùng sản phẩm toa xe ghế ngồi có thể xoay 180 độ trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm gắn vận tải đường sắt với du lịch, văn hóa và di sản như "Hành trình kết nối di sản miền Trung" Huế - Đà Nẵng hay "Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới" tiếp tục cho thấy tiềm năng của đường sắt trong việc tạo ra những trải nghiệm riêng, góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy du lịch địa phương.

Ông Lê Văn Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt phát biểu.

Theo ông Lê Văn Chiến, đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang là một trong những sản phẩm được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại giữa hai địa phương, đồng thời góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch bằng đường sắt trên hành trình này.

Ngành Đường sắt kỳ vọng đoàn tàu được cải tạo với hệ thống chiếu sáng, âm thanh được nâng cấp; các toa xe cải tạo đồng bộ được trang bị WiFi phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí và hệ thống camera giám sát an ninh 24/7 góp phần nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ và bảo đảm an toàn.

Đoàn tàu chất lượng cao Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang.

Điểm mới của đoàn tàu SNT1/SNT2 không chỉ ở diện mạo bên ngoài mà còn ở không gian, tiện nghi và phong cách phục vụ.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã lựa chọn 32 toa xe, gồm các toa khoang 4 giường, khoang 6 giường và toa phục vụ ăn uống để nâng cấp, cải tạo nội, ngoại thất.

Không gian bên trong tàu được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu kem sữa ấm áp kết hợp sắc xanh gợi liên tưởng đến biển Nha Trang. Chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa được thay mới.

Riêng toa xe được trang bị hệ thống dẫn gió điều hòa không khí mới nhằm giảm tiếng ồn, đồng thời tạo điều kiện để hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu.

Mặt khác, toa phục vụ ăn uống được bố trí ở vị trí trung tâm đoàn tàu để hành khách thuận tiện tiếp cận. Việc nâng cao chất lượng đoàn tàu được kỳ vọng thu hút hành khách du lịch ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất phía Nam và vùng biển xinh đẹp Nha Trang thời gian tới.

Theo lịch chạy tàu, tàu SNT2 khởi hành từ ga Sài Gòn lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Nha Trang lúc 5 giờ 40 phút sáng hôm sau. Trong khi đó, tàu SNT1 khởi hành từ ga Nha Trang lúc 20 giờ 20 phút và đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ sáng hôm sau.