Cookie bơ chocolate: Hương bánh ấm áp ngày giao mùa

Món Cookie bơ chocolate mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ và các thành viên trong gia đình

Từ chiếc bánh nhỏ đến câu chuyện ẩm thực

Tên gọi "cookie" có liên hệ với từ "koekje" trong tiếng Hà Lan, nghĩa là “chiếc bánh nhỏ”.

Theo thời gian, nhiều dòng bánh quy đã hình thành và được biến tấu ở các nền ẩm thực khác nhau. Riêng chocolate chip cookie, loại bánh có những mẩu chocolate trộn trong bột, được phổ biến từ Mỹ vào thập niên 1930, gắn với đầu bếp Ruth Wakefield và nhà hàng Toll House ở bang Massachusetts.

Ngày nay, cookie bơ chocolate hiện diện trong nhiều gia đình vì dễ làm, dễ chia phần và có thể điều chỉnh độ ngọt. Với trẻ nhỏ, điều đáng nhớ không chỉ là chiếc bánh: các em có thể quan sát người lớn cân nguyên liệu, vo bột, xếp bánh và chờ thành phẩm nở vàng. Việc tự làm cũng giúp gia đình chủ động lựa chọn nguyên liệu, nhất là lượng đường và chocolate.

Công thức Cookie bơ chocolate tại nhà

Công thức American Cookies theo Einfach Backen (Đức), cho khoảng 12 chiếc bánh lớn.

Gia đình có thể điều chỉnh lượng đường theo khẩu vị; nếu thay đổi nguyên liệu, kết cấu bánh cũng có thể thay đổi:

- 360g bột mì loại 405; 250g bơ mềm.

- 100g đường trắng; 150g đường nâu; 2 quả trứng gà cỡ M.

- 200g chocolate miếng (180g trộn bột, 20g rắc mặt); 1 thìa cà phê bột nở.

- 1 thìa cà phê vani; 1 nhúm muối.

Cách thực hiện:

Bước 1 - Đánh bơ: Đánh 250g bơ mềm cùng đường trắng và đường nâu vài phút đến khi thành kem. Thêm vani và 2 quả trứng, trộn vừa hòa quyện.

Bước 2 - Trộn bột: Trộn 360g bột mì với bột nở và muối, cho vào hỗn hợp bơ trứng rồi trộn thành khối. Dùng phới trộn 180g chocolate miếng vào bột.

Bước 3 - Tạo hình: Chia thành khoảng 12 viên lớn, vo tròn rồi ấn hơi dẹt. Xếp khoảng 6 viên mỗi khay, chừa khoảng cách rộng để bánh có chỗ lan ra khi nướng. Rắc 20g chocolate còn lại lên mặt bánh.

Bước 4 - Nướng bánh: Làm nóng lò ở 180°C chế độ hai lửa hoặc 160°C chế độ quạt. Công thức gốc đề xuất 12 phút; thực tế mẻ bánh gia đình cần nướng lâu hơn.

Thời gian cụ thể tùy lò, độ lớn và độ dày bánh: quan sát khi viền vàng nâu nhẹ, mặt bánh định hình, tránh để đáy cháy. Phần giữa có thể còn hơi mềm vì bánh tiếp tục săn lại khi nguội.

Bước 5 - Để nguội: Để bánh trên khay khoảng 10 phút rồi nhẹ nhàng chuyển lên giá. Bánh tiếp tục săn chắc trong lúc nguội.

Kinh nghiệm thực tế: Không nên máy móc áp dụng thời gian nướng 12 phút vì mỗi lò và kích thước bánh khác nhau.

Với trẻ nhỏ, có thể giảm đường theo khẩu vị nhưng cần thử mẻ nhỏ vì thay đổi đường sẽ ảnh hưởng độ lan và độ giòn của bánh.

Món bánh dễ làm và phù hợp dinh dưỡng cho trẻ em. Ảnh minh họa

Từ căn bếp gia đình đến nét văn hóa thưởng thức bánh cookie

Thưởng thức cà phê và bánh ngọt là một nét sinh hoạt quen thuộc của không ít gia đình, đặc biệt vào buổi chiều. Không nhất thiết phải có bánh kem cầu kỳ, vài chiếc cookie cùng tách cà phê nóng cho người lớn, ly sữa cho trẻ nhỏ cũng có thể tạo nên một khoảng nghỉ dễ chịu.

Khi mùa thu chuyển dần sang đông, trời tối sớm và không khí se lạnh, mùi bơ nướng quyện chocolate càng khiến căn bếp trở nên ấm cúng.

Giữa nhịp sống bận rộn, cùng nhau làm một mẻ bánh cũng là cách để chậm lại, sẻ chia và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên nhau.