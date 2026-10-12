Thái Nguyên hoàn thiện công tác tổ chức, sẵn sàng cho Festival Trà Quốc tế 2026

Sáng 12/10, Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 tổ chức cuộc họp với các tiểu ban giúp việc nhằm rà soát tiến độ triển khai nhiệm vụ, tháo gỡ những nội dung cần hoàn thiện trước ngày khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Festival chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Cuộc họp.Nguồn ảnh: Báo Thái Nguyên

Theo báo cáo tại cuộc họp, các chương trình phục vụ Festival đang được triển khai theo kế hoạch. Ban Tổ chức đã ký hợp đồng với các đơn vị tổ chức sự kiện, tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục và điều kiện phục vụ lễ hội.

Công tác tuyên truyền, quảng bá được đẩy mạnh trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở. Việc mở rộng các kênh truyền thông góp phần đưa thông tin về Festival đến đông đảo người dân, du khách, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong cung cấp thông tin chính thức về sự kiện.

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên báo cáo về công tác tuyên truyền Festival. Nguồn ảnh: Báo Thái Nguyên

Song song với công tác truyền thông, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đang được triển khai. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ tại những khu vực diễn ra các hoạt động. Ngành Y tế tập trung chuẩn bị nhân lực, điều kiện chăm sóc sức khỏe, tổ chức công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong thời gian Festival.

Tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, địa điểm tổ chức lễ khai mạc chính thức vào ngày 30/10, các hạng mục mặt bằng đang được khẩn trương hoàn thiện. Đây là một trong những địa điểm trọng tâm cần được rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tiến độ và các điều kiện tổ chức sự kiện.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo tại Cuộc họp. Nguồn ảnh: Báo Thái Nguyên

Hoàn thiện từng khâu, bảo đảm Festival diễn ra an toàn, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan yêu cầu các tiểu ban khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý những nhiệm vụ còn lại trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều. Các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ và bảo đảm các phần việc được triển khai đồng bộ theo kế hoạch.

Đối với công tác truyền thông, yêu cầu đặt ra là tăng cường tuyên truyền, quảng bá, bảo đảm thông tin chính thống, thống nhất, chính xác và có sức lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các nội dung phục vụ khách mời và đại biểu cũng cần được chuẩn bị chu đáo. Ban Tổ chức yêu cầu hoàn thiện không gian trà, sớm chốt danh sách giấy mời và phương án phục vụ ăn uống. Đối với không gian Phố đi bộ, các đơn vị liên quan cần rà soát kỹ điều kiện tổ chức, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa các hoạt động, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn và hiệu quả.

Với thời gian chuẩn bị đang dần rút ngắn, việc bám sát tiến độ, chủ động phối hợp và kiểm soát chất lượng từng hạng mục có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Đây cũng là cơ sở để các hoạt động của lễ hội được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu, người dân và du khách tham dự.

Thông tin thêm cho bạn:

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức từ ngày 30/10 đến 7/11 với chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm, xúc tiến thương mại và đầu tư.

Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Trước lễ khai mạc là chương trình diễu hành nghệ thuật “Rước Trà khai hội”, tạo điểm nhấn mở màn cho Festival và tái hiện, tôn vinh những giá trị văn hóa gắn với cây chè, nghề chè và đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.