Người đàn ông chặn đầu ô tô, bóp mũi tài xế ở Hà Nội khai gì?

Video: L.X.H nhận mình uống rượu, hành hung tài xế lái xe ô tô.

Ngày 12/10, Công an xã Thuận An, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm người đàn ông có hành vi chặn xe và hành hung tài xế ô tô trên địa bàn.

Người này được xác định là L.X.H. (SN 1972, trú tại thôn Linh Quy, xã Thuận An).

Tại cơ quan công an, L.X.H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi chặn xe và hành hung tài xế ô tô trên đường Đức Hiển (xã Thuận An, Hà Nội).

Theo lời khai của H. sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường. H. khai rằng trước đó bản thân có xin chuyển đường nhưng không được.

Nhận thấy chiếc ô tô phía sau di chuyển sát và cho rằng tài xế cố tình “chèn ép”, không nhường đường cho xe mình, H. nảy sinh bực tức và điều khiển xe máy vượt lên chặn ngay trước đầu ô tô.

Vừa áp sát xe, L.X.H. hùng hổ bước xuống, buông lời lăng mạ, văng tục thậm tệ đối với tài xế. Trong cơn kích động, người đàn ông thậm chí còn lớn tiếng thừa nhận đã dùng rượu bia: “B*uống rượu thật đấy, cho cam luôn, trả lời đi…”.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc chửi bới, H. còn thò tay qua cửa kính, liên tiếp tấn công tài xế bằng các hành vi như véo mũi, vung tay tát vào mặt nạn nhân và lớn tiếng chửi bới.

L.X.H hành hung tài xế ô tô. (Ảnh cắt từ clip).

Trước sự manh động của H. tài xế cùng những người trên ô tô chọn cách kiềm chế, ngồi yên trong xe để tránh xung đột. Sau khi hành hung tài xế, L.X.H. mới chịu quay lại xe máy và tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách trên đường.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đa số ý kiến yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm hàng loạt lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn sử dụng nồng độ cồn khi lái xe và hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành quy tắc “đã uống rượu bia, không lái xe”, luôn giữ bình tĩnh và cách ứng xử văn minh; tuyệt đối không dùng nắm đấm để giải quyết va chạm, tránh vướng vào vòng lao lý vì những phút bốc đồng.