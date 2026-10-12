Nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho thí sinh 'Tiếng hát Hà Nội 2026'

Thí sinh dự thi "Tiếng hát Hà Nội năm 2025". Ảnh: Văn Tuyến

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức đã chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Với format được xây dựng bài bản, các vòng thi có kết cấu linh hoạt, chặt chẽ cùng hệ thống giải thưởng hấp dẫn, cuộc thi hứa hẹn tạo sức hút đối với đông đảo thí sinh yêu ca hát, đồng thời mở ra cơ hội để các giọng ca tài năng khẳng định bản thân và tỏa sáng trên sân khấu.

Trong đó, giải Đặc biệt, trị giá khoảng 700 triệu đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt và một xe ô tô điện VinFast VF5 Plus.

Bên cạnh đó, cuộc thi có 3 giải Nhất, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện VinFast.

Có 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện VinFast; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện VinFast.

Hai giải chuyên đề gồm “Giọng hát đương đại nổi bật” và “Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng”, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng tiền mặt và một xe máy điện VinFast. Ngoài ra, 12 thí sinh góp mặt trong đêm Chung kết xếp hạng còn nhận được nhiều phần quà có giá trị khác.

Không chỉ mang đến cơ hội tranh tài và nhận giải thưởng, cuộc thi còn mở ra cơ hội biểu diễn cho các thí sinh đoạt giải cao tại các sự kiện của thành phố và những chương trình do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, sản xuất.

Ban Tổ chức có thể xây dựng kênh truyền thông, đăng tải video hành trình dự thi của thí sinh trên nền tảng số theo thỏa thuận với thí sinh. Đối với hoạt động bình chọn của khán giả, cơ chế bình chọn sẽ được công bố trước và có biện pháp kiểm soát gian lận.

Bên cạnh công bố hệ thống giải thưởng hấp dẫn, Ban Tổ chức cũng có những quy định cho thí sinh, trong đó có nhiều lưu ý về vấn đề bản quyền và xử lý vi phạm.

Theo đó, Ban Tổ chức được thực hiện việc ghi hình, ghi âm và sử dụng hình ảnh, phần biểu diễn của thí sinh nhằm phục vụ công tác tổ chức, phát sóng và quảng bá cuộc thi trong phạm vi đã thông báo, trên cơ sở thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Thí sinh có trách nhiệm kê khai đầy đủ nguồn gốc tác phẩm, bản phối, nhạc nền và các quyền liên quan; đồng thời phối hợp cung cấp tài liệu chứng minh quyền sử dụng, cấp phép khi Ban Tổ chức yêu cầu.

Ban Tổ chức có quyền xem xét đình chỉ hoặc loại thí sinh khỏi cuộc thi khi có căn cứ xác định thí sinh gian lận, vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Quy chế hoặc có hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng, an toàn và uy tín của cuộc thi.