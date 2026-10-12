Khoảnh khắc lũ dữ tràn xuống ngôi làng ở Nepal

Giới chức Nepal ngày 11/10 kêu gọi người dân tại các khu vực ven sông sơ tán đến nơi an toàn sau khi sạt lở đất chặn dòng sông ở miền Trung nước này, gây lũ quét cuốn trôi nhiều nhà cửa và công trình hạ tầng, theo Reuters. Chưa có báo cáo về trường hợp tử vong trong vụ việc.

“Những gì chúng tôi biết là một vụ sạt lở đất khô đã chặn dòng sông, sau đó đất đá vỡ ra gây ra lũ”, ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, giải thích.

Đến đêm 11/10, Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal cho biết đã giải cứu 82 người, trong đó có 9 người nước ngoài.

“Hiện vẫn còn 5 người chưa rõ tung tích”, ông Uprety cho biết thêm.

Khoảnh khắc lũ quét ào tới tại Nepal Nước lũ đục ngầu dâng cao sau khi sạt lở chặn sông Budhi Gandaki, cuốn trôi nhà cửa và cầu đường vào ngày 11/10. Giới chức Nepal cảnh báo người dân tại nhiều huyện ven sông sơ tán khẩn cấp.

Vụ việc xảy ra sau khi sạt lở đất tại làng Chumnubri, huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía tây, chặn dòng sông Budhi Gandaki. Nước dâng sau đó gây ngập lụt ở khu vực hạ lưu.

“Chúng tôi đã yêu cầu người dân sinh sống dọc hai bờ sông ở khu vực hạ lưu sơ tán và bảo đảm an toàn”, ông Dharmendra Kumar Mishra, quan chức hành chính cấp cao nhất huyện Gorkha, cho biết.

Lũ đã cuốn trôi khoảng 45 ngôi nhà và 4 cầu treo, đồng thời làm hư hại khu lán trại của 3 dự án thủy điện, cuốn theo một số thiết bị xây dựng. Theo ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, dòng nước đục ngầu tiếp tục dâng cao và đã cuốn trôi cây cầu trên tuyến đường cao tốc nối huyện Gorkha với huyện Dhading lân cận.

Cơ quan ứng phó thảm họa Nepal đã phát cảnh báo tới người dân sống dọc sông tại các huyện Gorkha, Tanahun, Chitwan, Nawalparasi Đông và Nawalparasi Tây, yêu cầu chủ động di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ ngập lụt.

“Xin hãy bảo đảm người dân tại các khu vực nguy hiểm được sơ tán đến nơi an toàn kịp thời, đồng thời hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn khi cần thiết”, cơ quan này kêu gọi trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Lực lượng cứu hộ của quân đội và cảnh sát Nepal đã tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức cũng sử dụng trực thăng để theo dõi tình hình từ trên cao. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn chảy giữa những ngọn núi cao, phản ánh mức độ nguy hiểm của tình hình.

Budhi Gandaki là phụ lưu của sông Trishuli. Tại khu vực hạ lưu của một phụ lưu khác thuộc hệ thống sông này, vụ sập sông băng hồi tháng 8 đã gây ra trận lũ thảm khốc khiến 1.457 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người vẫn mất tích.

Theo thông tin được công bố trước đó, gần 33.000 người bị ảnh hưởng bởi trận lũ tháng 8, khoảng 7.500 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa lên tới 4,77 tỷ USD.

Đầu tuần này, Văn phòng Thủ tướng Nepal thông báo chấm dứt hoạt động tìm kiếm và cứu nạn liên quan đến trận lũ hồi tháng 8, chuyển trọng tâm sang khắc phục hậu quả. Các ưu tiên bao gồm khôi phục đường sá và cầu bị phá hủy, đặc biệt tại những khu vực hẻo lánh, nơi hạ tầng hư hại đang cản trở việc vận chuyển hàng cứu trợ.

Trận lũ mới tại huyện Gorkha tiếp tục đặt người dân trước nguy cơ thiên tai, trong bối cảnh nhiều khu vực của Nepal vẫn đang khắc phục hậu quả từ những đợt lũ trước đó.