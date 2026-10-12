Bế mạc Hội thi 'Nhà nông đua tài' năm 2026

Hội thi "Nhà nông đua tài".

Dự bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân đến cổ vũ các đội thi.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Sơn La trao giải nhất cho đội phường Chiềng Cơi.

Hội thi có 8 đội, với 80 thí sinh đến từ các xã: Chiềng Mung, Mường Chanh, Phiêng Pằn, Muổi Nọi, Púng Bánh, Nậm Lầu, Chiềng Mai và phường Chiềng Cơi, tranh tài ở 4 nội dung: “Nhà nông thông minh”, “So tài nhà nông”, “Lời chào nông dân” và “Nghe nông dân nói”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải nhất vườn đẹp cho ông Lò Văn Chiếu, xã Mường Chanh.

Các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu về nội dung, hình thức thể hiện. Thông qua sân khấu hóa, thuyết trình, hùng biện và xử lý tình huống, các đội giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người, tiềm năng phát triển cây cà phê của địa phương; chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, liên kết sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Bên cạnh đó, các thí sinh còn thể hiện kiến thức, kỹ năng thực hành trong thu hái, sơ chế cà phê, góp phần lan tỏa thông điệp sản xuất cà phê chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Ban tổ chức trao giải nhì cho các đội tham gia hội thi.

Trong khuôn khổ hội thi, Ban tổ chức đã chấm thi nội dung “Vườn cà phê đẹp”, với sự tham gia của 13 hộ trồng cà phê tiêu biểu tại các xã, phường trong tỉnh. Các vườn dự thi có quy mô từ 1,2 đến 3,5 ha, được đầu tư chăm sóc, thâm canh, bảo đảm cảnh quan và năng suất.

Ban tổ chức trao giải ba cho các đội tham gia hội thi.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.

Ban tổ chức trao giải phụ cho các đội tham gia hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội phường Chiềng Cơi; 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích và các giải phụ cho các đội thi. Đối với nội dung “Vườn cà phê đẹp”, giải nhất thuộc về hộ ông Lò Văn Chiếu, xã Mường Chanh; Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các hộ tham gia.