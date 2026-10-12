Ra mắt đoàn tàu du lịch chất lượng cao tuyến Sài Gòn - Nha Trang

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, điểm mới của đoàn tàu SNT1/2 không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài mà còn ở sự thay đổi đồng bộ về không gian, tiện nghi và phong cách phục vụ.

Các đại biểu làm thủ tục khai trương đoàn tàu.

Về phương tiện và không gian nội thất, công ty đã lựa chọn 32 toa xe, gồm các toa khoang 4 giường, khoang 6 giường và toa phục vụ ăn uống, để nâng cấp, cải tạo nội, ngoại thất.

Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu kem sữa ấm áp kết hợp sắc xanh gợi liên tưởng đến biển Nha Trang. Các trang thiết bị được bố trí hợp lý; chăn, ga, gối, đệm và rèm cửa được thay mới, hướng đến cảm giác sạch sẽ, dễ chịu và tạo sự thoải mái cho hành khách trong suốt hành trình.

Nội thất bên trong toa tàu.

Về tiện nghi và công nghệ, hệ thống chiếu sáng, âm thanh được nâng cấp. Các toa xe cải tạo đồng bộ được trang bị wifi phục vụ nhu cầu kết nối, làm việc và giải trí. Hệ thống camera giám sát an ninh 24/7 góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, Công ty ứng dụng hệ thống dẫn gió điều hòa không khí mới nhằm giảm tiếng ồn, đồng thời tạo điều kiện để hành khách chủ động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu. Tại các toa giường nằm mềm loại 24 giường, công ty bố trí không gian check-in, hình ảnh trang trí sinh động và máy bán hàng tự động, bổ sung tiện ích và trải nghiệm cho hành khách.

Hành khách trải nghiệm các dịch vụ giải trí trên tàu.

Về dịch vụ ăn uống, toa phục vụ ăn uống được bố trí ở vị trí trung tâm đoàn tàu để hành khách thuận tiện tiếp cận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Chiến, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, cho biết trong bối cảnh nhu cầu đi lại và trải nghiệm của hành khách ngày càng cao, vận tải đường sắt đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Ông Lê Văn Chiến, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Chiến, hành khách không chỉ quan tâm đến việc đi lại an toàn, đúng giờ mà còn mong muốn được tận hưởng không gian tiện nghi, thoải mái và chất lượng phục vụ chuyên nghiệp trong suốt hành trình.

Với định hướng "Đổi mới toàn diện - Nâng tầm dịch vụ", thời gian qua, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã tập trung cải tạo, nâng cấp phương tiện và dịch vụ trên nhiều đoàn tàu. Điển hình như các đoàn tàu Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8; các đoàn tàu chất lượng cao SE19/SE20 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng, SE21/SE22 tuyến Đà Nẵng - Sài Gòn; cùng sản phẩm toa xe ghế ngồi có thể xoay 180 độ trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Không gian sang trọng, ấm áp bên trong các toa tàu.

Bên cạnh đó, các sản phẩm kết hợp vận tải đường sắt với du lịch, văn hóa và di sản như "Hành trình kết nối di sản miền Trung" tuyến Huế - Đà Nẵng hay "Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới" tiếp tục cho thấy tiềm năng của đường sắt trong việc tạo ra những trải nghiệm riêng, góp phần quảng bá điểm đến và thúc đẩy du lịch địa phương.

Tiếp nối quá trình đổi mới, Công ty đưa vào vận hành đoàn tàu chất lượng cao SNT1/2 trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Đây là một trong những sản phẩm được Công ty đầu tư nghiên cứu, thiết kế và tổ chức nâng cấp, với mục tiêu mang đến cho hành khách lựa chọn đi lại an toàn, tiện nghi, thân thiện và có chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Ngoại thất đoàn tàu sau khi được nâng cấp.

Ông Chiến cho biết, TP.HCM là trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch lớn, trong khi Nha Trang là điểm đến biển nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Công ty kỳ vọng đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại giữa hai địa phương, đồng thời góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch đường sắt trên hành trình này.

Hành khách trải nghiệm các tiện ích trên đoàn tàu.

"Chúng tôi hiểu rằng những cải tiến về nội thất hay trang thiết bị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sự hài lòng của hành khách. Vì vậy, chất lượng cao không chỉ là diện mạo của một đoàn tàu trong ngày ra mắt mà phải được thể hiện bằng sự an toàn, sạch sẽ, tiện nghi và thái độ phục vụ chu đáo trên từng chuyến đi.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, nghiên cứu bổ sung các dịch vụ tiện ích, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đối tác để hình thành những sản phẩm kết hợp vé tàu với dịch vụ du lịch, lưu trú và trải nghiệm tại điểm đến.

Đồng thời, chúng tôi sẽ nghiên cứu nhân rộng những mô hình, giải pháp phù hợp trên các tuyến đường sắt khác. Với tinh thần lấy hành khách làm trung tâm, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cam kết không ngừng đổi mới, duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và tiếp thu phản hồi của khách hàng để mỗi hành trình bằng đường sắt ngày càng an toàn, thuận tiện và đáng nhớ hơn", ông Chiến nói.