Ngày 12-10, tại sân bóng đá ở thôn Văn Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam An phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên xã Cam An tổ chức giải bóng đá nữ năm 2026. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Tham gia giải có 4 đội đến từ chi đoàn, chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn xã. Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá mini 5 người trên sân cỏ nhân tạo, có điều chỉnh một số nội dung phù hợp với điều kiện thực tế. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần đoàn kết, trung thực và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi tại địa phương.

Các đội tham gia thi đấu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã và Ban tổ chức trao giải nhất cho liên quân 3 thôn Vĩnh Bình, Vĩnh An, Tân An.

Sau thời gian thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho liên quân 3 thôn Vĩnh Bình, Vĩnh An, Tân An; 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích cho các đội còn lại.