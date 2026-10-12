Cổ phiếu PNJ vẫn bị bán mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản. Dù một số cổ phiếu ngân hàng và thép duy trì sắc xanh, VN-Index vẫn không thể giữ được đà hồi phục trong phiên.

Chỉ số đại diện sàn HoSE mở cửa quanh vùng 1.731 điểm nhưng áp lực bán nhanh chóng xuất hiện và kéo VN-Index lùi về vùng 1.725 điểm. Bước sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu trụ, khiến chỉ số liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ ngắn hạn.

Cổ phiếu "nhà Vingroup" đẩy lùi VN-Index

Kết phiên, VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,8%) xuống 1.720,98 điểm. Trái ngược diễn biến trên HoSE, chỉ số HNX-Index tăng 3,09 điểm (+1,2%) lên 264,69 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,49 điểm (+0,4%) lên 124,73 điểm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh so với phiên cuối tuần trước. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 12.978 tỷ đồng, giảm 50% so với phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn cũng chỉ đạt hơn 14.035 tỷ đồng.

Thị trường chung hôm nay tương đối cân bằng với 361 cổ phiếu tăng giá (gồm 24 mã tăng trần), 323 cổ phiếu giảm giá (gồm 21 mã giảm sàn) và 862 cổ phiếu đứng giá.

VN-Index chạm mức thấp nhất 2,5 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 13 mã tăng, 15 mã giảm và 2 mã đứng giá, chỉ số đại diện rổ theo đó giảm 4 điểm xuống 1.869 điểm.

Xét về mức độ ảnh hưởng tới VN-Index, cổ phiếu VIC (-2,9%) và VHM (-3,2%) là hai mã gây sức ép lớn nhất. Ngoài ra, các mã GAS (-2,1%), VPL (-2,2%), BSR (-1,5%), SSB (-3,3%), GVR (-1,4%), MSN (-1,5%), PLX (-3,1%) và FPT (-1,4%) cũng tác động tiêu cực đến thị trường.

Ở chiều ngược lại, HPG (+3%) đóng vai trò nâng đỡ đáng kể, bên cạnh các cổ phiếu ngân hàng như VPB (+2,5%), SHB (+4%), TCB (+0,8%), ACB (+1,5%), HDB (+0,9%), MBB (+0,5%), cùng VNM (+1,2%), HVN (+1,7%) và CTG (+0,3%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ của thị trường trong phiên đầu tuần, dù quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể so với phiên cuối tuần trước.

Trên cả 3 sàn, khối ngoại tiếp tục bán ròng 615 tỷ đồng. Trong đó, TCB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 115 tỷ, tiếp đến là PNJ (-105 tỷ), FPT (-91 tỷ), VIX (-61 tỷ) và VIC (-46 tỷ).

Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng với giá trị hơn 128 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. HDB xếp tiếp theo với khoảng 31 tỷ, trong khi NVL được mua ròng hơn 18 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ vẫn bị bán mạnh

Tâm điểm chú ý trong phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục thuộc về cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận khi mã chứng khoán này bất ngờ quay đầu giảm hết biên độ, chỉ sau một phiên tăng trần với lực cầu lớn trước đó.

Cụ thể, PNJ mở cửa phiên giao dịch hôm nay ở mức 19.600 đồng/cổ phiếu, nhích nhẹ so với giá tham chiếu. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng gia tăng khiến thị giá liên tục đi xuống và chạm mức giá sàn 18.150 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên, PNJ giảm 6,9%, thanh khoản đạt hơn 19 triệu đơn vị, gấp khoảng 2,7 lần phiên cuối tuần trước, với giá trị giao dịch hơn 356 tỷ đồng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 105 tỷ đồng cổ phiếu PNJ.

Diễn biến trên trái ngược hoàn toàn với phiên 9/10, khi PNJ tăng kịch trần lên 19.500 đồng/cổ phiếu, ghi nhận hơn 4,2 triệu đơn vị dư mua giá trần vào cuối phiên.

Cổ phiếu PNJ vẫn bị nhà đầu tư bán mạnh. Ảnh: TradingView.

Đợt hồi phục trước đó diễn ra sau khi PNJ công bố kết quả kiểm định độc lập đối với các mẫu kim cương đang kinh doanh tại hệ thống. Theo doanh nghiệp, các mẫu kim cương được Vinacontrol lựa chọn ngẫu nhiên, niêm phong và chuyển đến Viện Khoa học Đá quý châu Á (AIGS) để kiểm định.

Kết quả cho thấy toàn bộ mẫu được kiểm tra là kim cương thiên nhiên, đồng thời phù hợp với các thông số chất lượng 4C mà PNJ đã công bố. Thông tin này từng góp phần cải thiện tâm lý giao dịch tại cổ phiếu sau giai đoạn bán tháo kéo dài.

Trước phiên tăng trần 9/10, cổ phiếu này cũng đã trải qua nhiều phiên giảm sâu liên tiếp, trong đó có chuỗi 5 phiên giảm sàn từ ngày 28/9 đến 2/10.

Tính từ mức giá 33.000 đồng/cổ phiếu ngày 25/9 đến nay, thị giá PNJ đã mất khoảng 45% giá trị. Nếu so với vùng trên 80.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm, mức giảm đã lên tới gần 80%.

Đà lao dốc cũng khiến vốn hóa thị trường của PNJ giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 9.300 tỷ đồng, mức thấp nhất trong hơn một thập niên gần đây.