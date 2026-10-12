Cựu 'thần tượng' thú nhận: 'Vay 58 triệu đồng từ thẻ tín dụng rồi nợ nần chồng chất'

Roh Ji Sun đã xuất hiện trên kênh YouTube Min Sae-rom's Open Studio và chia sẻ về những trải nghiệm của bản thân sau khi các hoạt động của nhóm nhạc kết thúc.

Cô hồi tưởng lại khoảng thời gian phải tự chủ tài chính sau khi sự nghiệp thần tượng khép lại. Cô chia sẻ: "Tôi hoạt động với tư cách là thần tượng cho đến năm 28 tuổi, nhưng trong suốt thời gian đó, tôi không thể trông cậy vào sự hỗ trợ từ bố mẹ hay anh trai. Vì cần phải kiếm sống ngay lập tức, tôi đã tìm hiểu về việc vay tiền, nhưng lại không thể vay được do bị xếp vào nhóm người không có việc làm cũng như không có thu nhập".

Cuối cùng, Roh Ji Sun đã chọn vay qua thẻ tín dụng: "Vay qua thẻ tín dụng là một lựa chọn khả thi đối với tôi. Vào thời điểm đó, tôi không thực sự để tâm đến mức lãi suất cao. Họ đề nghị cho tôi vay ngay 3 triệu won (khoảng hơn 58 triệu đồng), và nghĩ rằng số tiền đó đủ để trang trải cuộc sống trong ba hoặc bốn tháng, tôi đã quyết định nhận khoản vay này".

Vấn đề nằm ở chỗ khoản nợ cứ thế phình to trong quá trình trả nợ. Roh Ji Sun chia sẻ: "Nợ nần thực sự đã chồng chất như quả cầu tuyết lăn. Dù chỉ vay một lần, hạn mức tín dụng lại tiếp tục tăng lên. Tôi rơi vào vòng luẩn quẩn: vay thêm dựa trên hạn mức mới đó để trả cho khoản nợ gốc 3 triệu won ban đầu".

Cô nói tiếp: "Tôi đã vay tiền từ anh trai khi anh ấy đang chuẩn bị cho đám cưới. Tôi dùng số tiền đó để thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng, nhờ đó cải thiện điểm tín dụng của mình. Quá trình đó là giai đoạn khó khăn nhất. Phải đến một năm sau khi rời nhóm, tôi mới cuối cùng trả dứt điểm mọi khoản nợ".

Trong khi đó, Roh Ji Sun đã ra mắt với tư cách là thành viên nhóm fromis_9 vào năm 2018, sau khi tham gia chương trình sống còn dành cho thần tượng Idol School của đài Mnet. Kể từ khi hợp đồng kết thúc vào năm 2024, cô hoạt động với tư cách là một người có sức ảnh hưởng (influencer).