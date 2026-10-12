Cựu Chủ tịch Bệnh viện TNH Hoàng Tuyên chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ

CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH (HOSE: TNH) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Tuyên - Thành viên HĐQT kiêm cựu Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo báo cáo, ông Tuyên đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 5.311.599 cổ phiếu TNH trong thời gian từ ngày 11/9 đến ngày 8/10/2026, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước giao dịch, ông Tuyên sở hữu hơn 5,31 triệu cổ phiếu TNH, tương ứng 3,2% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông giảm về 0 cổ phiếu.

Trong khi đó, số cổ phiếu do ông Tuyên và người có liên quan nắm giữ là 36.511 đơn vị, tương ứng 0,0446% vốn điều lệ công ty.

Ông Hoàng Tuyên đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phiếu TNH, tương ứng 3,2% vốn điều lệ, qua đó không còn trực tiếp sở hữu cổ phiếu tại doanh nghiệp (Ảnh: TNH).

Trước đó, ngày 5/9, ông Tuyên đăng ký chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu trên. Giao dịch được thực hiện trong bối cảnh TNH có những thay đổi về cơ cấu tổ chức và nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ngày 7/9, HĐQT TNH thông qua nghị quyết điều chỉnh cơ cấu tổ chức, đồng thời thay đổi các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, ông Lê Xuân Tân được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT thay bà Nguyễn Thị Thùy Giang. Bà Giang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc thay ông Tân.

HĐQT cũng thông qua việc thành lập Hội đồng cố vấn chuyên môn trực thuộc HĐQT, có chức năng tư vấn về các vấn đề chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh. Ông Lê Xuân Tân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng này.

Theo thông tin giới thiệu, ông Tân có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và quản lý bệnh viện, trong đó có hơn 14 năm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc TNH.

Ông tham gia quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp từ năm 2012 với vai trò cổ đông sáng lập, từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh, TNH đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 836 tỷ đồng, tăng 64% so với năm trước, nhưng dự kiến lỗ sau thuế hơn 51 tỷ đồng. Áp lực chi phí lãi vay và khấu hao gia tăng sau giai đoạn đầu tư được xác định là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Trong nửa đầu năm 2026, TNH ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 276 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty lỗ ròng gần 70 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 54 tỷ đồng cùng kỳ.