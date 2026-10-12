Nobel Kinh tế 2026: Vì sao giảm thuế chưa chắc kích được tiêu dùng?

Ngày 12/10/2026, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố Giải thưởng Khoa học Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển để tưởng nhớ Alfred Nobel, thường gọi là giải Nobel Kinh tế, thuộc về hai nhà kinh tế học người Mỹ là Robert E. Hall (Đại học Stanford) và Michael Woodford (Đại học Columbia). Lý do được nêu trong công bố chính thức là "đóng góp về nền tảng kinh tế vi mô cho chính sách ổn định kinh tế vĩ mô". Giải thưởng trị giá 12 triệu krona Thụy Điển, chia đều cho hai người.

Hai nhà kinh tế Robert E. Hall và Michael Woodford được công bố là chủ nhân Giải Nobel Kinh tế 2026 tại Stockholm, Thụy Điển

Các công trình được vinh danh đã làm thay đổi cách chính phủ và ngân hàng trung ương trên thế giới điều tiết nền kinh tế. Thay vì chỉ chú trọng các chỉ số vĩ mô như tăng trưởng, lạm phát hay việc làm, trung tâm của cuộc cách mạng tư duy này nhắm vào hành vi cụ thể của từng doanh nghiệp và từng con người. Nói cách khác, đó là nghệ thuật quản trị niềm tin và cách "neo giữ" kỳ vọng của công chúng, đặc biệt trước nguy cơ khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng năng lượng.

Từ cú sốc dầu mỏ đến sức mạnh của kỳ vọng

Suốt thế kỷ 20, nền tảng chủ đạo của chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô dựa trên học thuyết Keynes truyền thống. Các nhà hoạch định thường dựa vào những mối liên hệ thống kê mang tính cơ học giữa các biến số lớn như tăng trưởng, tổng cầu, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp.

Cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu thập niên 1970 làm lung lay lý thuyết ấy. Hiện tượng lạm phát tăng phi mã đi kèm suy thoái và thất nghiệp cao nằm ngoài mọi dự báo của các mô hình truyền thống. Chúng không giải thích được vì sao mọi biện pháp bơm tiền kích cầu của chính phủ vẫn không cứu được nền kinh tế, thậm chí trong không ít trường hợp còn khiến lạm phát trầm trọng hơn.

Từ thực tế đó, Robert Hall tiên phong trong một cuộc cách mạng tư duy. Theo ông, nền kinh tế của một quốc gia không thể chỉ là tập hợp những chỉ số thống kê vĩ mô kinh điển, mà nhiều vấn đề lớn phải được giải thích từ hành vi và tâm lý của từng doanh nghiệp, từng con người cụ thể. Hall, và sau đó là Michael Woodford, đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống lý thuyết vĩ mô truyền thống. Thay vì quan sát từ trên xuống, hai ông xây dựng mô hình từ dưới lên, tức nhìn từ gốc rễ kinh tế vi mô để tìm biện pháp điều tiết vĩ mô phù hợp.

Đóng góp kinh điển của Robert Hall là công trình năm 1978, trong đó ông áp dụng lý thuyết kỳ vọng hợp lý vào giả thuyết "thu nhập thường xuyên" và rút ra kết luận rằng tiêu dùng của hộ gia đình vận động theo quy luật bước đi ngẫu nhiên. Người dân không quyết định chi tiêu dựa trên thu nhập ngắn hạn hiện tại, mà dựa trên kỳ vọng về thu nhập dài hạn trong tương lai, thậm chí tính cho cả đời.

Hệ quả chính sách rất rõ. Không phải lúc nào giảm thuế cũng kích cầu như mong muốn. Khi chính phủ ban hành một chính sách cắt giảm thuế tạm thời, người dân không lập tức mang số tiền đó đi mua sắm ào ạt. Họ vẫn duy trì tiết kiệm, vì tin rằng mức giảm chỉ là tạm thời và kỳ vọng thuế sẽ tăng trở lại. Phát hiện này giải thích vì sao các chính sách kích cầu ngắn hạn thường kém hiệu quả hơn mong đợi, và buộc nhà hoạch định phải có tầm nhìn dài hạn, nhất quán hơn.

Michael Woodford là người hoàn thiện cấu trúc toán học cho trường phái Tân Keynes. Ông đưa những yếu tố rất thực tế vào mô hình, như "chi phí thực đơn" (menu costs) và tình trạng độc quyền nhóm của doanh nghiệp. Trên thực tế, doanh nghiệp không thay đổi giá sản phẩm theo cung cầu mỗi ngày, dù đầu vào biến động. Họ giữ giá ổn định trong một khoảng thời gian mà họ chịu đựng được, tức là đang "neo giá".

Đóng góp lớn nhất của Woodford là tích hợp "kỳ vọng hợp lý" vào cơ chế neo giá trong hoạt động kinh tế vi mô hằng ngày. Ông chứng minh rằng quyết định định giá của doanh nghiệp hôm nay phụ thuộc chặt chẽ vào việc họ dự đoán chính phủ và ngân hàng trung ương sẽ hành động thế nào với lạm phát và lãi suất trong 6 tháng hay 1 năm tới. Công trình của Hall và Woodford vì vậy không nằm lại trên trang sách học thuật, mà trở thành công cụ cốt lõi để các chính phủ và ngân hàng trung ương ra quyết định.

Khái niệm "neo giữ kỳ vọng" của Woodford có thể hình dung một cách trực quan. Hãy tưởng tượng nền kinh tế như một con thuyền trên biển lớn, còn tâm lý của người dân và doanh nghiệp là những cơn sóng. Khi có tin đồn về khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh hay mất kiểm soát năng lượng, sóng gió nổi lên. Theo bản năng phòng vệ, người dân hoảng loạn đổ xô tích trữ hàng hóa, doanh nghiệp lo sợ rồi đồng loạt tăng giá bán. Hành vi phòng vệ ấy vô tình đẩy nền kinh tế vào một vòng xoáy lạm phát thực sự do chính tâm lý đám đông tạo ra.

Lúc này, vai trò của chính phủ và ngân hàng trung ương là thả một chiếc "neo" thật vững, và chiếc "neo" ấy không gì khác chính là niềm tin của người dân. Khi nhà điều hành xây dựng được uy tín và phát đi thông điệp rõ ràng rằng bằng mọi giá sẽ giữ lạm phát ở mức mục tiêu dưới 4%, hay dưới 3%, chiếc neo niềm tin được cắm sâu vào tâm trí dân chúng. Khi đó, dù giá dầu có tăng vọt hay chuỗi cung ứng đứt gãy ngắn hạn, người dân vẫn bình tĩnh vì tin vào cam kết của nhà điều hành. Nhờ dự trữ của chính phủ, nhờ quỹ bình ổn giá hay nhờ các hợp đồng tương lai đã chốt, họ biết giá cả sẽ sớm ổn định trở lại nên không đổ xô đầu cơ, tích trữ; doanh nghiệp cũng không vội vã tăng giá.

Trước đây, chính phủ và các ngân hàng trung ương thường hành động mà không thông báo sớm. Có thể họ đã tính toán kỹ và mọi thứ nằm trong kịch bản đã xây dựng, nhưng sự im lặng trong truyền tải thông điệp vẫn tạo ra những cú sốc lãi suất hay cú sốc thuế. Thị trường có cảm giác bị áp đặt bất ngờ, và hệ quả là những phản ứng tâm lý mà không kịch bản nào tính hết. Theo Woodford, công cụ mạnh nhất của một ngân hàng trung ương không phải là mức lãi suất cao hay thấp ở hiện tại, mà là khả năng quản lý kỳ vọng của công chúng về lãi suất trong tương lai.

Từ đó, khái niệm "định hướng tương lai" (forward guidance) ra đời. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố sẽ giữ mức lãi suất thấp trong ít nhất 3 quý tới, họ đang trực tiếp định hình dòng tiền bằng quản lý kỳ vọng. Doanh nghiệp yên tâm vay vốn dài hạn để mở rộng nhà máy, người dân tự tin vay mua nhà vì biết rõ chi phí vốn sẽ không tăng đột ngột. Chính lời tuyên bố dựa trên uy tín đã kích thích kinh tế mà chưa cần một hành động can thiệp nào.

Bài học cho điều hành tỷ giá, thị trường vàng và các gói giảm thuế của Việt Nam

Công trình Nobel 2026 không chỉ có giá trị với các quốc gia phát triển. Với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, trong đó có Việt Nam, độ mở của nền kinh tế càng lớn và vai trò của thị trường tài chính càng quan trọng thì bài học càng có nhiều ý nghĩa ứng dụng.

Thị trường Việt Nam vốn nhạy cảm với các kênh đầu tư truyền thống là vàng và ngoại tệ, chủ yếu là đô la Mỹ. Mỗi khi thị trường thế giới biến động, nếu dòng thông tin điều hành từ Ngân hàng Nhà nước chậm hoặc thiếu nhất quán, chiếc neo niềm tin sẽ lung lay. Hệ quả là người dân rút tiền gửi ngân hàng để gom vàng hoặc găm giữ ngoại tệ.

Bài học từ giải Nobel năm nay chỉ ra rằng điều hành kinh tế vĩ mô trước hết và quan trọng nhất là điều hành niềm tin công chúng. Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường sử dụng công cụ định hướng tương lai, đưa ra các thông điệp minh bạch, nhất quán và có tính dự báo cao về lộ trình tỷ giá trung tâm cùng các biện pháp bình ổn thị trường vàng. Khi người dân đặt trọn niềm tin vào giá trị đồng nội tệ và năng lực kiểm soát của Chính phủ, tâm lý đầu cơ sẽ tự triệt tiêu mà không cần những biện pháp hành chính can thiệp quá đà.

Ở chính sách tài khóa, Việt Nam đã và thường áp dụng các gói giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong ngắn hạn. Chiếu theo kết quả nghiên cứu của Robert Hall, những chính sách nhỏ giọt như vậy bị giảm hiệu lực, vì người dân mang tâm lý phòng vệ, lo ngại thuế sẽ tăng trở lại sớm nên chọn tiết kiệm thay vì chi tiêu. Để kích cầu thực chất, các chính sách tài khóa kiểu này cần có lộ trình đủ dài và nhất quán, ít nhất từ hai đến ba năm, thay vì cứ sau 6 tháng lại xem xét rồi gia hạn. Chỉ khi đó người dân mới tự tin đưa khoản tiền tiết kiệm được vào kế hoạch chi tiêu thường xuyên của mình.

Giải Nobel Kinh tế 2026 là sự thừa nhận xứng đáng dành cho một tư duy kinh tế nhìn từ dưới lên. Nền kinh tế vĩ mô suy cho cùng được vận hành bởi tâm lý, kỳ vọng và niềm tin của con người. Robert E. Hall và Michael Woodford đã tiên phong tạo thêm công cụ hữu hiệu cho các nhà hoạch định chính sách, để chống chọi trước những nguy cơ khủng hoảng ngày càng khó lường.

HAI NHÀ KHOA HỌC ĐOẠT GIẢI

Robert E. Hall sinh năm 1943, nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Robert Solow, người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1987 và đã qua đời. Ông hiện là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Stanford và nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hoover. Đóng góp kinh điển của ông là giả thuyết bước đi ngẫu nhiên của tiêu dùng, công bố năm 1978, làm nền tảng cho việc phân tích chính sách tài khóa hiện đại dựa trên thu nhập dài hạn của hộ gia đình.

Michael Woodford sinh năm 1955, nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại MIT, hiện là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Columbia. Ông là tác giả cuốn Interest and Prices, tức Lãi suất và Giá cả, xuất bản năm 2003, được giới chuyên môn xem là cuốn sách gối đầu giường của các ngân hàng trung ương hiện đại. Ông cũng là người đặt nền móng lý thuyết cho chính sách lạm phát mục tiêu và định hướng tương lai.