Cổ phiếu trụ kéo VN Index giảm sâu

Khép phiên, VN Index giảm 14,1 điểm, tương đương 0,81%, xuống khoảng 1.721 điểm. Đáng chú ý, bảng điện HoSE không quá chênh lệch, thậm chí số mã tăng còn nhỉnh hơn số mã giảm.

Cụ thể, HoSE ghi nhận 159 mã tăng và 154 mã giảm. Tuy nhiên, nhóm giảm điểm có sự xuất hiện của các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và GAS. Theo thống kê, riêng 3 mã này lấy đi gần 15 điểm của VN Index.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ quay đầu giảm sàn sau phiên tăng trần ngày 9-10, trong bối cảnh khối ngoại bán ra ồ ạt 6,2 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, HPG cùng các cổ phiếu ngân hàng như VPB, SHB, TCB, ACB và HDB góp phần nâng đỡ chỉ số.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi dòng tiền vẫn khá thận trọng. Khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 773,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.860 tỷ đồng.

Sau phiên bán ròng đột biến gần 10.000 tỷ đồng vào cuối tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 583 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 12-10. Ngoài PNJ, các mã bị bán ròng mạnh gồm TCB, FPT, VIX, VIC và SSI.