Vinh danh 35 hộ trồng cà phê tiêu biểu

Lễ vinh danh hộ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực trồng và thâm canh cây cà phê Sơn La năm 2026.

Các hộ được vinh danh là những điển hình trong phát triển vùng nguyên liệu, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê. Nhiều hộ có diện tích trồng từ 2 đến 6,5 ha, sản lượng đạt hàng chục tấn cà phê nhân/năm, thu nhập sau khi trừ chi phí từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Đồng thời, tạo việc làm cho lao động địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, giúp các hộ khác phát triển sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao chứng nhận hộ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực trồng và thâm canh cây cà phê Sơn La năm 2026.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao chứng nhận hộ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực trồng và thâm canh cây cà phê Sơn La năm 2026.

Hoạt động vinh danh nhằm biểu dương, khích lệ các hộ trồng cà phê tiếp tục đổi mới phương thức canh tác, phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các hộ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực trồng và thâm canh cây cà phê Sơn La năm 2026 được vinh danh tại Hội thi nhà nông đua tài.

Các hộ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực trồng và thâm canh cây cà phê Sơn La năm 2026 được vinh danh tại Hội thi nhà nông đua tài.

Danh sách 35 hộ trồng cà phê tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sản xuất và thâm canh cà phê trên địa bàn tỉnh được vinh danh tại hội thi: