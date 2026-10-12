Vinh danh 35 hộ trồng cà phê tiêu biểu
Trong khuôn khổ Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2026, tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc tối ngày 12/10, Ban tổ chức đã vinh danh 35 hộ trồng cà phê tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sản xuất, thâm canh cà phê trên địa bàn tỉnh.
Các hộ được vinh danh là những điển hình trong phát triển vùng nguyên liệu, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê. Nhiều hộ có diện tích trồng từ 2 đến 6,5 ha, sản lượng đạt hàng chục tấn cà phê nhân/năm, thu nhập sau khi trừ chi phí từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Đồng thời, tạo việc làm cho lao động địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, giúp các hộ khác phát triển sản xuất.
Hoạt động vinh danh nhằm biểu dương, khích lệ các hộ trồng cà phê tiếp tục đổi mới phương thức canh tác, phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.
Danh sách 35 hộ trồng cà phê tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sản xuất và thâm canh cà phê trên địa bàn tỉnh được vinh danh tại hội thi:
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/le-hoi-ca-phe-son-la-lan-thu-hai-nam-2026/vinh-danh-35-ho-trong-ca-phe-tieu-bieu-peyX7X9vR.html