VN-Index giảm sâu, áp lực bán tiếp tục đè nặng thị trường

Theo SSI, VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền còn thận trọng và chưa tạo được hiệu ứng đáng kể để củng cố trạng thái cân bằng.

Kết phiên ngày 12/10, VN-Index giảm 14,11 điểm, tương ứng giảm 0,81% xuống 1720,98 điểm. Trong khi đó, HNX Index tăng 3,09 điểm, tương ứng 1,18% lên 264,69 điểm.

Kỳ vọng VN-Index dần tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ mạnh 1700 điểm khi áp lực bán chưa quá lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà giảm sau khi kiểm định không thành công vùng đáy cũ quanh 1730 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất phiên với thanh khoản dưới trung bình 20 phiên; RSI giảm xuống dưới vùng đáy ngắn hạn, trong khi MACD tiếp tục nằm dưới ngưỡng 0 với histogram âm, cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp diễn nhưng áp lực bán chưa quá lớn.

Vùng hỗ trợ 1700 – 1710; Vùng kháng cự: 1735 – 1745.

Có thể kỳ vọng VN-Index dần tìm điểm cân bằng quanh vùng hỗ trợ mạnh 1700 điểm khi áp lực bán chưa quá lớn. Tuy nhiên, cần chờ đợi sự xuất hiện của phiên tăng điểm đi kèm thanh khoản cải thiện tại vùng hỗ trợ này để xác nhận khả năng hình thành đáy ngắn hạn mới, trước khi kỳ vọng chỉ số bước vào nhịp hồi phục bền vững hơn”.

Động lực hồi phục của thị trường nhìn chung vẫn yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm hơn 14 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1720,98 điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là Dầu khí. Ở chiều ngược lại, các ngành Tài nguyên cơ bản và Truyền thông có phiên giao dịch tích cực.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và HNX, trong khi mua ròng nhẹ trên UPCOM. Động lực hồi phục của thị trường nhìn chung vẫn yếu; nhà đầu tư cần lưu ý khả năng VN-Index tiếp tục lùi về quanh ngưỡng 1700 điểm”.

VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1700 điểm - 1715 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực bán ở vùng giá cao. VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá quanh 1700 điểm - 1715 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026 và đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Đây là vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng hiện nay của VN-Index. VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý.

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy giảm kéo dài sau khi tạo đỉnh từ tháng 9/2026. Với thị trường chung, VN-Index, nhà đầu tư hạn chế các vị thế ngắn hạn. Nên chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay, cập nhật thông tin dư nợ ký quỹ cuối quý 3/2026 của các công ty chứng khoán. Cũng như cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trước khi xem xét mở rộng, gia tăng tỉ trọng đầu tư.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục có những phiên kiểm định lại vùng cân bằng 1700 - 1710 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 14,1 điểm (-0,8%), đóng cửa ở mức 1720,98 điểm. Chỉ số tiếp tục chịu áp lực bán từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup và Dầu khí trong suốt phiên giao dịch hôm nay. Ở chiều ngược lại, dòng tiền luân chuyển tập trung ở các cổ phiếu nhóm Ngân hàng, giúp cân bằng lại áp lực bán trên thị trường. Thanh khoản thị trường giảm mạnh so với phiên liền trước, đạt 12,977 tỷ VND.

Xu hướng hiện tại của thị trường phù hợp với nhận định của chúng tôi trong các phiên trước đó. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang là rào cản lớn khiến cho chỉ số chưa thể phục hồi. Điều này khiến cho chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục có những phiên kiểm định lại vùng cân bằng 1700 - 1710 điểm như trong T8 vừa qua. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp và tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu đang có định giá phù hợp”.

Thị trường vẫn chưa có đủ các tín hiệu đồng thuận để xác nhận khả năng tạo đáy tại vùng 1720 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chất lượng thị trường không xấu như mức giảm chỉ số trong phiên nhưng vẫn chưa có tín hiệu xác nhận tạo đáy: Chỉ số giảm 0,81% trong khi trung vị giảm các cổ phiếu trong HSX lại đi ngang cho thấy mức giảm chủ yếu ảnh hưởng từ Vin, trong khi độ rộng cân bằng hơn. Điểm sáng là cầu bắt đáy có quay lại ở nhóm trụ vốn lớn khi nhiều cổ phiếu về vùng đáy tháng 7, tuy nhiên vẫn còn phân hóa nội ngành và lượng lớn cổ phiếu thực chất vẫn đang vận động trong một xu hướng giảm trung hạn. Thanh khoản thấp đồng nghĩa với áp lực bán không quyết liệt nhưng lực cầu cũng chưa lan tỏa, tâm lý thị trường vẫn đang dè dặt. Với các bức tranh chất phân cực như vậy, thị trường vẫn chưa có đủ các tín hiệu đồng thuận để xác nhận khả năng tạo đáy tại vùng 1720 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chốt lãi đối với các vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8 nhằm bảo toàn hiệu suất song song với việc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cổ phiếu về mức thận trọng (30% cổ phiếu/70% tiền mặt). Nhà đầu tư theo dõi giải ngân các doanh nghiệp có sức mạnh tương đối cao và KQKD Q3 tích cực như các nhóm ngành Bán lẻ (MWG, FRT), Cao su (DPR, GVR), Tiêu dùng (MCH, VNM, TLG) nếu các cổ phiếu riêng lẻ trên có điểm mua ngắn hạn giá vốn thấp khi thị trường xuất hiện lực cầu ổn định tại vùng 1720 điểm hoặc chiết khấu đủ hấp dẫn quanh vùng 1670 điểm (nếu mất vùng hỗ trợ 1720 điểm)”.

Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ thân đặc dưới áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng điều chỉnh giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX và đường -DI duy trì trên ngưỡng 25, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1700-1710.

Trên khung đồ thị giờ chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh về dưới đường MA20 đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại, khả năng cao VN Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1720 – 1740 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên. Tuy nhiên, thị trường cũng thể hiện rõ sự phân hóa mạnh do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ nhưng không được dòng tiền chú ý đến và có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò vào những mã đang thu hút dòng tiền trong giai đoạn này.

Một số nhóm ngành đáng chú ý gồm: ngân hàng, bán lẻ và vận tải biển”.

Hiện tại, VN-Index chưa vi phạm khu vực này và nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi phục về vùng 1735–1740 điểm trong phiên 13/10

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“VN-Index giảm điểm nhưng trạng thái thị trường tương đối cân bằng với 158 mã tăng so với 154 mã giảm. Thanh khoản suy giảm cho thấy sự thận trọng từ cả bên mua và bên bán. Về ngành, áp lực bán duy trì ở mức thấp trên phần lớn nhóm ngành, trong khi lực cầu chỉ cải thiện cục bộ tại một số cổ phiếu và chưa đủ lan tỏa để hình thành xu hướng dòng tiền rõ ràng.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1715 – 1730 điểm tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ quan trọng. Hiện tại, VN-Index chưa vi phạm khu vực này và nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi phục về vùng 1735–1740 điểm trong phiên 13/10.

Đánh giá xác suất các kịch bản, nhịp điều chỉnh phiên 12/10 chủ yếu chịu tác động từ nhóm Vingroup, trong khi phần còn lại của thị trường duy trì trạng thái tương đối cân bằng. Đồng thời, áp lực bán có dấu hiệu thuyên giảm, tạo điều kiện để VN-Index hồi phục từ vùng hỗ trợ 1715–1730 điểm. Do đó, kịch bản hồi phục hiện vẫn có xác suất cao hơn khả năng vi phạm 1715 điểm và mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực 1650 điểm”.

VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền còn thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi dòng tiền còn thận trọng và chưa tạo được hiệu ứng đáng kể để củng cố trạng thái cân bằng. Vùng hỗ trợ 1715 – 1720 của đường xu hướng Tăng hình thành từ cuối tháng 3, sẽ là điểm tựa cần theo dõi cho kì vọng cân bằng của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.