VN-Index giảm phiên thứ 5 liên tiếp, SHB đảo chiều tăng mạnh

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index giảm 14,11 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 12-10 ghi nhận thanh khoản sụt giảm mạnh. VN-Index tiếp tục lao dốc, chủ yếu chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Trong đó, VIC giảm 2,9%, VHM giảm 3,2% và VPL giảm 2,2% đã lấy đi khoảng 15 điểm của VN-Index, nhiều hơn mức giảm hơn 14 điểm của chỉ số chung.

Ngoài ra, sau phiên tăng trần trước đó, cổ phiếu PNJ cũng quay đầu giảm sàn còn 18.150 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 253.000 cổ phiếu và trắng bên mua.

Ngược lại, cổ phiếu SHB đảo chiều tăng 4%, lên 10.400 đồng/cổ phiếu, sau chuỗi 10 phiên giảm trước đó, trong đó có 1 phiên giảm sàn. Diễn biến này diễn ra sau khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin cải chính các tin đồn đang lan truyền về những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu của ngân hàng.

Cổ phiếu SHB quay đầu tăng mạnh sau chuỗi 10 phiên giảm

Theo SHB, phương án tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận trên cơ sở phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. SHB đã hoàn tất các thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận kết quả chào bán. Các văn bản liên quan đã được ngân hàng công bố thông tin theo quy định pháp luật. Số cổ phiếu phát hành thêm đã được đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Về thị trường chung, nhóm cổ phiếu thép cũng tăng tích cực: NKG tăng 6,89%, HSG tăng 3,54%, HPG tăng 2,99%, TVN tăng 3,16%...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 13 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng 584 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là TCB 115 tỷ đồng, PNJ 105 tỷ đồng và FPT hơn 91 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,11 điểm (0,81%) còn 1.720,98 điểm với 158 mã tăng, 154 mã giảm và 60 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 3,09 điểm (1,18%) lên 264,69 điểm với 67 mã tăng, 63 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm hơn 50% với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 13.000 tỷ đồng, giảm 14.500 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch cũng chỉ gần 13.700 tỷ đồng, giảm 14.900 tỷ đồng so với phiên trước.