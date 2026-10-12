Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026

1. Hội nghị IMF-WB: Các nhà hoạch định chính sách đối mặt với những lựa chọn khó khăn: Hội nghị thường niên IMF-WB tại Bangkok đang chứng kiến các nhà hoạch định chính sách toàn cầu phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn trước hàng loạt thách thức kinh tế. Cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông, áp lực nợ công và lạm phát gia tăng đang tạo ra tác động không đồng đều, ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến các nước đang phát triển. Trong khi IMF kêu gọi xây dựng bộ đệm tài khóa, các tổ chức phát triển lại cảnh báo việc cắt giảm hỗ trợ có thể làm chệch hướng các mục tiêu phát triển và đẩy thêm nhiều người vào cảnh nghèo đói.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

2. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục khởi sắc trong quý III/2026 nhờ tiêu dùng, công nghệ: Dữ liệu kinh tế Trung Quốc trong quý III/2026 cho thấy những tín hiệu cải thiện rõ nét, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của tiêu dùng nội địa và sự gia tăng mạnh mẽ đầu tư vào công nghệ mới như AI và robot hình người. Chi tiêu tại các cửa hàng tăng 2,6%, trong khi vốn đầu tư vào AI và robot tăng vọt 184,1% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ số PMI của ngành sản xuất và dịch vụ đều vượt ngưỡng 50 điểm, khẳng định hoạt động kinh tế đang tiếp tục mở rộng, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 4,5-5% của Bắc Kinh trong năm nay.

3. OPEC hạ mạnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm 2026: Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 12/10 đã quyết định hạ mạnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 xuống còn 400.000 thùng/ngày, song kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ trở lại vào năm 2027 nhờ nhu cầu tích lũy dồn nén. Tổng Thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết mức điều chỉnh mới giảm sâu so với dự báo 1,4 triệu thùng/ngày được OPEC đưa ra vào đầu năm nay, nhằm phản ánh đúng diễn biến thực tế của thị trường năng lượng thế giới trong thời gian qua.

4. Tổng Giám đốc IMF: Làn sóng đầu tư AI tiếp sức cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu: Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhận định làn sóng đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một "cú sốc nhu cầu", giúp kinh tế toàn cầu duy trì tốc độ tăng trưởng 3% bất chấp các khó khăn từ chuỗi cung ứng năng lượng. Sự bùng nổ này mang lại lợi ích đặc biệt cho các nền kinh tế châu Á cung cấp phần cứng AI. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo AI có thể gây ra những thay đổi sâu sắc về việc làm và bất bình đẳng, đòi hỏi các chính phủ và tổ chức quốc tế phải có các chiến lược ứng phó phù hợp.

Trang sức vàng được bày bán tại một cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

5. Nhu cầu kỷ lục từ Trung Quốc tạo bệ đỡ cho giá vàng: Lực cầu mạnh mẽ từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và người dân nước này đang trở thành bệ đỡ quan trọng giúp giá vàng toàn cầu trụ vững trước áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ cao. PBoC đã mua vàng liên tục trong 23 tháng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Cùng với đó, sự ảm đạm của thị trường bất động sản và chứng khoán nội địa cũng thúc đẩy người dân Trung Quốc tìm đến vàng như một tài sản an toàn. Nhờ vậy, lượng vàng nhập khẩu của nước này trong 8 tháng đầu năm 2026 đã đạt kỷ lục hơn 1.000 tấn.

6. Xe điện - tâm điểm của Triển lãm Ô tô Paris 2026: Ngày 12/10, Pháp đã khai mạc Triển lãm Ô tô Paris lần thứ 91 với sự tham dự của hơn 60 nhà sản xuất, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành ô tô với hàng loạt mẫu xe mới. Xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, trong khi sự hiện diện của khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc cho thấy sức ép cạnh tranh ngày càng lớn đối với các hãng xe châu Âu. Renault, Stellantis, Volkswagen, Mercedes và các thương hiệu châu Á đều tận dụng sự kiện để giới thiệu sản phẩm mới, tập trung vào công nghệ pin, khả năng vận hành và tốc độ sạc.

7. Trung Quốc và EU đạt đồng thuận nhằm duy trì tăng trưởng xuất khẩu xe hybrid: Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc giới hạn lượng xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc ở mức 350.000 chiếc mỗi năm. Hai bên đạt được sự đồng thuận này sau 3 tháng đàm phán, nhằm duy trì tăng trưởng xuất khẩu ổn định cho doanh nghiệp Trung Quốc đồng thời tránh gia tăng căng thẳng thương mại song phương. Thỏa thuận này được đánh giá là một bước đi nhằm bảo vệ lợi ích thực tế và tạo môi trường thương mại dễ dự báo hơn, dù mức giới hạn mới này đã cắt giảm đáng kể so với dự báo xuất khẩu trước đó của Trung Quốc.

Trạm sạc xe điện tại một điểm dừng nghỉ ven đường cao tốc ở Mỹ. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

8. Thị trường sạc xe điện Mỹ tăng trưởng kỷ lục: Dù doanh số bán xe điện (EV) tại Mỹ giảm mạnh sau khi các ưu đãi thuế bị bãi bỏ, ngành công nghiệp cung cấp trạm sạc vẫn ghi nhận tốc độ mở rộng kỷ lục. Trong năm 2026, Mỹ đã lắp đặt thêm gần 2.000 trạm sạc mới, nâng tổng số cổng sạc nhanh công cộng lên hơn 80.000, do các doanh nghiệp hạ tầng nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu cổng sạc và đón đầu nhu cầu tương lai. Đà tăng trưởng này cũng được thúc đẩy bởi giá xăng tăng vọt do xung đột địa chính trị, khiến một bộ phận người tiêu dùng cân nhắc lại việc sử dụng xe điện.9. Trung Quốc gắn phát triển du lịch với quy hoạch sử dụng đất: Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn mới nhằm gắn kết việc phát triển du lịch vào hệ thống quy hoạch sử dụng đất tổng thể quốc gia giai đoạn 2026-2030. Động thái này nhằm giải quyết các thách thức nảy sinh từ sự bùng nổ của các loại hình du lịch mới như du lịch sinh thái và cắm trại, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Hướng dẫn khuyến khích xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ tại các khu vực nông thôn và thiên nhiên, đồng thời xem xét quy hoạch các vùng sinh thái đặc thù phục vụ riêng cho các hoạt động du lịch phù hợp.