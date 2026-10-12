Palladium đẩy mạnh mở rộng thị trường Đông Nam Á

Palladium Hotel Group vừa bổ nhiệm ông Andy Nightingale vào vị trí Giám đốc Thương mại khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường.

Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, Andy Nightingale sẽ tập trung mở rộng hoạt động thương mại của tập đoàn tại Đông Nam Á, đồng thời tăng cường kết nối với các thị trường và đối tác trọng điểm trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc bổ nhiệm ông Andy Nightingale diễn ra sau khi Palladium công bố hai dự án khách sạn đang được phát triển tại Việt Nam và bổ nhiệm ông Farah Jaber vào vị trí Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á.

Mang quốc tịch Anh, Andy Nightingale có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn, từng kinh qua nhiều thị trường từ Anh, Trung Đông đến châu Á. Trước khi gia nhập Palladium và chuyển đến Việt Nam, ông có 6 năm làm việc tại Minor Hotels qua nhiều vị trí, gần nhất là Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị cụm khách sạn tại Maldives. Kinh nghiệm của ông trải rộng từ các vai trò lãnh đạo cấp cụm đến cấp khu vực, phụ trách danh mục các khu nghỉ dưỡng cao cấp và khách sạn đô thị.

Nói về vai trò mới, ông Andy cho biết công việc của mình vừa là người đặt nền móng, vừa là cầu nối chiến lược. “Tôi sẽ tập trung mở rộng hoạt động thương mại của Palladium Hotel Group tại Đông Nam Á, đồng thời kết nối các khách sạn và thương hiệu của tập đoàn với những thị trường, đối tác và cơ hội phù hợp trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước mắt, tôi sẽ tập trung xác định những thị trường nguồn và đối tác phù hợp nhất, xây dựng nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển lâu dài của Palladium tại Đông Nam Á, đồng thời hỗ trợ sự hiện diện hiện có của tập đoàn tại Việt Nam,” ông Andy chia sẻ.

Andy Nightingale - Giám đốc Thương mại khu vực Đông Nam Á của Palladium Hotel Group.

Hai dự án đầu tiên của Palladium tại Việt Nam gồm dự án phát triển và chuyển đổi thương hiệu L’Ayla Ninh Vân Bay thành BLESS L’Ayla Ninh Vân Bay, dự kiến khai trương vào năm 2027, và dự án cải tạo và chuyển đổi Khách sạn Hòa Bình thành BLESS Hotel Hà Nội, dự kiến mở cửa vào năm 2028.

Andy Nightingale sẽ tiếp tục hỗ trợ chiến lược thương mại cho danh mục dự án ngày càng mở rộng của Palladium Hotel Group tại Việt Nam và trên toàn Đông Nam Á.

Ông Andy cho biết thêm: “Palladium có tinh thần khởi nghiệp nhạy bén, các thương hiệu giàu bản sắc, định vị rõ ràng cùng tham vọng bứt phá tại châu Á – Thái Bình Dương. Với vị trí mới này, tôi có cơ hội trực tiếp đóng góp vào việc định hình chiến lược phát triển thương mại của tập đoàn trên toàn khu vực.”

Bên cạnh nhiệm vụ mới, ông Andy cũng mong đợi cơ hội lần đầu tiên sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của mình.

“Việt Nam là một thị trường năng động và phát triển nhanh chóng, với nhu cầu nội địa tăng trưởng mạnh, kết nối quốc tế ngày càng mở rộng cùng sự đa dạng ấn tượng của các điểm đến. Cơ hội của Palladium là xác định những nơi mà các thương hiệu của chúng tôi có thể tạo ra giá trị khác biệt, trong khi vẫn phù hợp với đặc trưng của từng điểm đến và đáp ứng nhu cầu của du khách trên khắp châu Á – Thái Bình Dương,” ông Andy Nightingale chia sẻ thêm.

Palladium Hotel Group là tập đoàn khách sạn đến từ Tây Ban Nha với hơn 50 năm kinh nghiệm. Thuộc sở hữu của Grupo Empresas Matutes (GEM), tập đoàn hiện quản lý hơn 40 khách sạn với trên 13.000 phòng tại 9 quốc gia: Tây Ban Nha, Mexico, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Ý, Brazil, Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Việt Nam.

Palladium hiện vận hành tám thương hiệu khách sạn, gồm TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels và thương hiệu Hard Rock Hotels theo hình thức nhượng quyền với hai khách sạn tại Tenerife và Marbella.

Palladium cam kết xây dựng môi trường làm việc gắn kết cho đội ngũ nhân viên, đồng thời mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.