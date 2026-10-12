Từ thế mạnh quốc phòng đến vươn tầm quốc tế

Nhà máy nghiên cứu, sản xuất khí tài ngụy trang, nghi binh, trang cụ, áo trang bị K23, lều quân dụng và vật tư kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy kiên trì chủ trương sản xuất lưỡng dụng, khai thác hiệu quả dây chuyền, công nghệ, nhân lực cho cả quốc phòng và kinh tế; lấy nguồn lực từ xuất khẩu đầu tư chiều sâu, phát triển sản phẩm mới, củng cố tiềm lực công nghiệp quốc phòng.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Một thành viên 76 nhận danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Cúp Thánh Gióng" năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Ảnh: VĂN HẢI

Giai đoạn 2021-2025, doanh thu của Nhà máy Z176 tăng từ 2.026,3 tỷ đồng lên 3.553,8 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 15,1%/năm; doanh thu xuất khẩu tăng từ 1.657,6 tỷ đồng lên 2.752,9 tỷ đồng, bình quân tăng 13,5%/năm. Tính chung cả giai đoạn, xuất khẩu chiếm khoảng 78,4% tổng doanh thu. Sản phẩm gia dụng, dã ngoại, thể thao có mặt tại hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hợp tác với IKEA, Decathlon, Polyconcept giúp Nhà máy tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ, giá thành và phát triển xanh.

Cùng với mở rộng thị trường, Nhà máy Z176 chú trọng bảo toàn, phát triển vốn nhà nước và đổi mới quản trị. Năm 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 12,49%. Nhà máy chuẩn hóa quy chế, phân cấp gắn trách nhiệm, áp dụng KPI, 5S, TPM, Lean Manufacturing; đẩy mạnh ERP, MES, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và số hóa quản lý sản xuất. Trong 5 năm, Nhà máy triển khai gần 40 đề tài, nhiệm vụ khoa học-công nghệ, ứng dụng hơn 180 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, từng bước nâng cao khả năng làm chủ công nghệ.

Nhà máy coi người lao động là nền tảng phát triển bền vững. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt 15,447 triệu đồng/người/tháng, dự kiến năm 2026 đạt trên 16,3 triệu đồng. Công tác thi đua, khen thưởng gắn với chất lượng, năng suất, sáng kiến và kỷ luật; chú trọng đào tạo, bảo đảm chế độ, chính sách, phát huy phẩm chất “người lính thợ”. Giai đoạn 2021-2025, Nhà máy dành hơn 6,8 tỷ đồng cho hoạt động nhân đạo, chính sách xã hội và chăm lo người lao động.

Tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và tôn vinh, trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Cúp Thánh Gióng" năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tối ngày 11-10, tại Hà Nội, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 76 được trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Cúp Thánh Gióng” năm 2026. Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu-Cúp Thánh Gióng” năm 2026 dành cho Đại tá Phạm Anh Tuấn là niềm tự hào chung của tập thể Nhà máy Z176. Đây cũng là động lực để Nhà máy đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phát triển sản xuất lưỡng dụng, tăng sức cạnh tranh quốc tế, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, vững mạnh.