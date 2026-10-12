Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế và kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo

Hội thảo Giới thiệu Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026 và Kết quả của Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Theo Báo cáo do WIPO công bố ngày 29/9/2026, Việt Nam xếp hạng 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá trong GII 2026 với điểm số 37,75, tăng 1 bậc so với năm 2025. Việt Nam tiếp tục thể hiện vượt trội ở kết quả Đầu ra đổi mới sáng tạo (hạng 35 thế giới) so với kết quả Đầu vào đổi mới sáng tạo (hạng 54 thế giới).

Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng đứng thứ 2 trong số 36 nền kinh tế thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN sau Singapore và Malaysia, đứng thứ 9 trong số 17 nền kinh tế thuộc khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương (SEAO). Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia thăng hạng nhanh nhất thế giới từ năm 2013 đến nay và có 16 năm liên tiếp đạt kết quả đổi mới sáng tạo vượt trội so với trình độ phát triển kinh tế.

Báo cáo GII 2026 ghi nhận Việt Nam tiếp tục duy trì các chỉ số điểm mạnh thuộc nhóm dẫn đầu thế giới: xuất khẩu công nghệ cao (chiếm 31,6% tổng giao dịch thương mại) giữ vị trí số 1 thế giới, xuất khẩu hàng hóa sáng tạo (chiếm 10,6% tổng giao dịch thương mại) giữ vị trí số 1 thế giới, nhập khẩu công nghệ cao (chiếm 24,3% tổng giao dịch thương mại) xếp hạng 3 thế giới cùng tốc độ tăng năng suất lao động đạt mức tăng trưởng 5,2% xếp hạng 6 thế giới.

Báo cáo GII năm 2026 được xây dựng trên khung đánh giá đa chiều với khoảng 80 chỉ số thành phần. Để đạt được các mục tiêu đối với Chỉ số GII do Đảng và Nhà nước đề ra đến năm 2030 (Top 40 thế giới) và năm 2045 (Top 30 thế giới), Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành chủ trì quản lý, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi và điều phối 38 chỉ số, Bộ Giáo dục và Đào tạo (12 chỉ số), Bộ Công Thương (9 chỉ số), Bộ Tài chính (9 chỉ số), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4 chỉ số), Bộ Nội vụ (3 chỉ số), Bộ Tư pháp (2 chỉ số), Ngân hàng Nhà nước chủ trì (2 chỉ số), Bộ Y tế (1 chỉ số) cùng các bộ, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận chuyên sâu về chủ đề trọng tâm của Báo cáo GII 2026 là "Khởi nghiệp chuyên sâu về khoa học", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thương mại hóa các phát minh từ trường đại học, viện nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến, năng lượng và sinh học tổng hợp. Đồng thời, đại diện các cơ quan tham dự đã thống nhất giải pháp khắc phục các chỉ số còn thiếu hoặc chậm cập nhật dữ liệu, tiếp tục nâng cao chất lượng các yếu tố đầu vào nhằm tạo bệ phóng vững chắc cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.