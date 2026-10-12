'Ông trùm' đầu cơ Ray Dalio: Bán tháo trái phiếu có thể đe dọa thị trường cổ phiếu

Ông Ray Dalio, nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates - Ảnh: CNBC.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng, tỷ phú Ray Dalio cảnh báo rằng thị trường cổ phiếu đang chịu áp lực ngày càng lớn từ việc lợi suất trái phiếu tăng và triển vọng dòng tiền doanh nghiệp suy yếu, ngay cả khi lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Ông Dalio - nhà sáng lập công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates - chia sẻ với hãng tin CNBC rằng cho đến nay, thị trường cổ phiếu toàn cầu nói chung vẫn trụ vững trước làn sóng bán tháo trái phiếu. Yếu tố chính đằng sau sự vững vàng này là tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết giúp duy trì mức lợi nhuận kỳ vọng hấp dẫn so với trái phiếu.

Tuy nhiên, ông Dalio cho rằng lợi thế này sẽ bị thu hẹp, khiến cổ phiếu có nguy cơ dễ bị tổn thương hơn khi các điều kiện tài chính bị thắt chặt.

"Chúng ta đang ở giai đoạn của chu kỳ mà lãi suất có thể tăng mà không làm sụt giảm thị trường cổ phiếu, bởi vì mức tăng trưởng lợi nhuận và lợi nhuận kỳ vọng vẫn đủ lớn. Nhưng khi 'tấm đệm' an toàn đó mỏng đi, nghĩa là chúng ta đang tiến vào giai đoạn sau của chu kỳ. Đó chính là những gì đang diễn ra hiện nay”, ông Dalio nói với CNBC.

Lời cảnh báo của ông Dalio được đưa ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang dao động gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, tương tự như lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều nước châu Âu và Nhật Bản. Các nhà đầu tư trái phiếu đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách chính phủ lớn, lạm phát dai dẳng và nhu cầu vay vốn gia tăng để đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Dalio cho biết khi bước vào chu kỳ hiện tại, cổ phiếu mang lại lợi nhuận kỳ vọng cao hơn đáng kể so với trái phiếu, giúp duy trì nhu cầu đối với cổ phiếu ngay cả khi chi phí vay vốn tăng lên. Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu tăng lên và lợi suất trái phiếu trở nên cao hơn, lợi thế tương đối đó đang dần mất đi, khiến cổ phiếu có ít dư địa hơn để hấp thụ mức lãi suất cao hơn.

"Do sự thay đổi về định giá, 'tấm đệm' an toàn đó đã giảm xuống, và vì vậy giờ đây chúng ta bắt đầu thấy chênh lệch lãi suất tín dụng (credit spreads) nới rộng”, ông nói.

Ông Dalio cũng cảnh báo rằng nhà đầu tư có thể đang xem nhẹ rủi ro đến từ tình trạng suy giảm khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp, ngay cả khi các con số lợi nhuận được công bố vẫn tiếp tục cải thiện.

Khi được hỏi liệu các công ty có thể duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 3 năm nay hay không, ông Dalio cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào dòng tiền tự do thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận.

"Tôi nghĩ nhà đầu tư cần chú ý đến dòng tiền tự do... chứ không chỉ lợi nhuận. Bởi vì nếu doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận rồi đem đi đầu tư mà không thu được tiền về, điều đó có nghĩa là vấn đề thanh khoản đang dần hình thành. Dù lợi nhuận có thể vẫn tiếp tục cải thiện, tôi cho rằng dòng tiền tự do sẽ có xu hướng suy giảm”, ông nói.

Ông Dalio chưa đi xa đến mức dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sụt giảm hay thị trường chứng khoán sắp có đợt điều chỉnh. Ông cho rằng các điều kiện tài chính vẫn chưa bị thắt chặt đủ mức để kìm hãm đáng kể hoạt động tín dụng và chi tiêu.

Nhà đầu cơ huyền thoại cũng nhận định rằng làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu sẽ còn tiếp diễn khi các chính phủ và doanh nghiệp cạnh tranh để huy động vốn, dẫn tới khối lượng phát hành nợ gia tăng, gây áp lực lên nhu cầu của nhà đầu tư. Các chính phủ đang vay nợ ồ ạt để bù đắp thâm hụt ngân sách, trong khi các doanh nghiệp huy động vốn để đầu tư vào các công nghệ mới nổi, với hệ quả là tình trạng mất cân đối có thể duy trì áp lực đẩy lãi suất lên cao.

"Chúng ta đang ở trong thị trường giá xuống (bear market) của trái phiếu. Điều này theo tôi là khá rõ ràng, và tôi dự báo rằng xu hướng này vẫn chưa kết thúc” - ông Dalio nói.

Ông cho rằng chi phí vay vốn cao hơn rốt cuộc sẽ dẫn tới cắt giảm tín dụng và chi tiêu, gây áp lực lên hoạt động kinh tế và có khả năng lan sang cả thị trường cổ phiếu. Hiện tại, ông cho rằng quá trình thắt chặt mới chỉ bắt đầu, và tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết vẫn đang là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu ngay cả khi các điều kiện tín dụng bắt đầu suy yếu.