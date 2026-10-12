Chủ động triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Ngày 12-10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Luật này được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24-8-2026, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Kế hoạch tập trung vào 9 nhóm nội dung. Theo đó, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thi hành, tập huấn, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hòa giải ở cơ sở để xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật và văn bản liên quan; hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động hòa giải theo quy định của luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở và những người liên quan đến công tác này. Đồng thời, công bố, công khai thủ tục hành chính về hòa giải ở cơ sở theo quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp và các địa phương cũng chủ trì, phối hợp theo dõi, thu thập thông tin, kiểm tra, đôn đốc, tiếp nhận, tổng hợp và xử lý phản ánh, kiến nghị; sơ kết, tổng kết việc thi hành luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Sở Tư pháp phối hợp biên soạn, phát hành tài liệu giới thiệu, phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch truyền thông, tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung của luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.