VHHE HCMC 2026: Thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ

Sản xuất công nghiệp Việt Nam đang tăng tốc, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với ngành công nghiệp ngũ kim, dụng cụ, linh phụ kiện và các sản phẩm phục vụ sản xuất, xây dựng và công nghiệp hỗ trợ. GDP quý III/2026 ước tăng 9,95%, trong khi sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,3% – mức cao nhất kể từ năm 2015.

Đón đầu đà tăng trưởng này, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay Việt Nam lần thứ 11 tại TP. Hồ Chí Minh (VHHE HCMC 2026) sẽ diễn ra từ 3-5/12/2026 với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo điểm hẹn thúc đẩy quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng, mở rộng phân phối và xúc tiến kinh doanh cho ngành.

Khuấy động thị trường Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay

Là triển lãm quốc tế chuyên ngành Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận UFI, VHHE HCMC 2026 dự kiến quy tụ 380 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 450 gian hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư, sản xuất và xây dựng tiếp tục mở rộng, VHHE HCMC 2026 được kỳ vọng trở thành điểm kích hoạt các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành, giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm mới ra thị trường, tăng cường nhận diện thương hiệu, tiếp cận khách hàng mới, gặp gỡ đối tác hiện hữu và mở rộng hệ thống phân phối.

Triển lãm tập trung các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và phân phối trong các nhóm ngành hàng chủ lực gồm Dụng cụ; Ngũ kim, Phụ kiện xây dựng; Thiết bị gia cố; và Bảo hộ lao động, giới thiệu hàng nghìn sản phẩm, thiết bị và giải pháp phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng, cơ khí, gia công chế tạo, sửa chữa và an toàn lao động.

Song song với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, triển lãm tiếp tục quy tụ nhiều doanh nghiệp, thương hiệu đến từ các thị trường có nền sản xuất công nghiệp phát triển như Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc....Trong số các thương hiệu và doanh nghiệp thường xuyên góp mặt tại triển lãm có Đinh Lực, Blueshark, Mr. Monkey, Viet-Screw, Cibon, Technomate, Zen Mark, Hans Industry, Kingstone, DSHI, Hatok, Ánh Dương, Sungjin Nice, C&H Vina, Âu Lực, QJT Vietnam, Yato Tools, Kymyo, ADE Tool, Weldcom, King Mount...

Đặt chất lượng kết nối B2B vào trọng tâm triển lãm

Tại kỳ triển lãm trước, sự kiện đã thu hút gần 16.770 lượt khách thương mại đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ xuyên suốt 3 ngày. Bên cạnh hoạt động tham quan và tìm hiểu sản phẩm, chương trình kết nối giao thương đã tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà thầu và khách hàng chuyên ngành, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Tiếp nối kết quả này, VHHE HCMC 2026 tiếp tục triển khai các hoạt động thu hút đoàn nhà mua quốc tế và kết nối cung cầu, hướng đến việc gia tăng các cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp trưng bày và những đối tác có nhu cầu tìm nguồn hàng, tìm nhà cung ứng hoặc mở rộng hệ thống phân phối.

Với chủ đề “Nâng chuẩn nhà cung ứng – Mở rộng cơ hội đơn hàng”, sự kiện kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trong khuôn khổ triển lãm dự kiến thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, hệ thống bán lẻ và các đoàn nhà mua quốc tế. Bên cạnh đó, các hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các hiệp hội ngành hàng và chuyên gia sẽ cập nhật những xu hướng mới, chính sách và yêu cầu của thị trường, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện cơ hội và định vị vai trò của mình trong chuỗi giá trị.

Đặc biệt, doanh nghiệp tham gia triển lãm có cơ hội tham gia chương trình tham quan Khu công nghiệp KIZUNA, tìm hiểu trực tiếp về hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, môi trường đầu tư và điều kiện xây dựng, vận hành nhà máy tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động kết nối giao thương, triển lãm tiếp tục mở rộng các hoạt động trải nghiệm nhằm đưa sản phẩm và công nghệ đến gần hơn với người sử dụng. Tiêu biểu là DIY Workshop do Xưởng gỗ Saigon 69 tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành cùng triển lãm. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm các dòng dụng cụ và tìm hiểu cách ứng dụng sản phẩm trong thực tế. Hoạt động trải nghiệm mở ra cơ hội để doanh nghiệp quan sát nhu cầu thực tế của thị trường, giới thiệu tính năng sản phẩm và tiếp cận cộng đồng người tiêu dùng.

Gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng nhờ chuỗi triển lãm đồng thời

Một lợi thế đáng chú ý của VHHE HCMC 2026 là sự kiện được tổ chức đồng thời với các triển lãm chuyên ngành quy mô lớn khác, gồm Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại TP. Hồ Chí Minh (Vietnam Expo HCMC 2026), Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam 2026 (Vietnam Elevator Expo) và Triển lãm Trang trí Nhà và Cảnh quan 2026 (Vietnam Home & Garden Expo).

Việc quy tụ nhiều lĩnh vực trong cùng thời gian và địa điểm tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng vượt ra ngoài phạm vi ngành hàng truyền thống, đồng thời tiếp cận các nhóm khách hoạt động trong cơ khí, xây dựng, vật liệu, nội – ngoại thất, sản xuất công nghiệp, thương mại và phân phối.

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, VHHE HCMC 2026 tiếp tục hướng đến vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất, nhà cung ứng và cộng đồng người mua trong nước, quốc tế. Sự kiện kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng công nghiệp.