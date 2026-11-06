Theo vành nón lá

Đi qua những vạt vàng lúa chín xung quanh con đường đến xã vùng ba Xuân Dương, chúng tôi thấy từng mảng màu xanh thẫm trên nương, đồi trong hanh vàng cuối thu. Sợi nắng nhẹ như rót mật làm tươi mới cảnh quan và tạo niềm vui, hân hoan của du khách khi chứng kiến những đổi thay hàng ngày ở Xuân Dương.