Theo vành nón lá
Chiếc nón lá từ lâu đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gắn liền với đời sống và văn hóa của người Việt. Để làm nên một chiếc nón tưởng chừng giản dị ấy là cả một quá trình lao động thủ công tỉ mỉ, được những người thợ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại làng nghề Vĩnh Thịnh, xã Ngọc Hồi, Hà Nội, nghề làm nón đang từng bước thích ứng với thị trường, tìm hướng đi mới để duy trì sinh kế và bảo tồn nghề truyền thống.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/theo-vanh-non-la-246261106070807255.htm