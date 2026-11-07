Vinh danh bảo vật quốc gia Bộ chiêng Kơ Đơ giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên

Bộ chiêng Ko Đơ gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm

Bộ chiêng Kơ Đơ của người Gia Rai tại Gia Lai là một hiện vật đặc biệt, vừa mang giá trị lịch sử, nghệ thuật, vừa lưu giữ ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, bộ chiêng gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm, được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo, tạo nên hệ thống âm thanh trầm ấm, ngân vang và hòa quyện độc đáo.

Trải qua hơn một thế kỷ, bộ chiêng được các thế hệ trong gia đình người Gia Rai gìn giữ, gắn bó với những nghi lễ truyền thống và các sự kiện quan trọng của cộng đồng. Mỗi tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà còn chuyên chở những câu chuyện về tổ tiên, về tín ngưỡng, về sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng.

Thủ tướng Chính phủ công nhận Bộ chiêng Kơ Đơ là Bảo vật quốc gia

Giá trị đặc biệt của Bộ chiêng Ko Đơ không chỉ nằm ở sự quý hiếm, nguyên vẹn của hiện vật, mà còn ở những tri thức dân gian, kỹ thuật chỉnh chiêng, nghệ thuật diễn tấu và ký ức văn hóa được lưu giữ trong từng thanh âm.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc chính thức công bố bảo vật này tại Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Gia Rai, của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, mà còn là sự ghi nhận, tôn vinh những giá trị đặc sắc trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để ngành văn hóa Gia Lai nâng cao công tác bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị di sản, đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc gìn giữ, bảo vệ và trao truyền di sản văn hóa của địa phương.

Chuỗi hoạt động sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 diễn ra từ ngày 30.10 đến 8.11. Đây được xem là một trong những điểm nhấn thu hút khách du lịch cuối năm 2026 ở phía Tây tỉnh.