Thu nhập nhân viên ngân hàng: Vietcombank 65 triệu, Vietinbank 49 triệu, BIDV 47 triệu

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng, tổng chi phí dành cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 93.444 tỷ đồng, tăng 9,3% so với mức 85.516 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng mức chi bình quân ước tính trên mỗi nhân viên đạt khoảng 41,7 triệu đồng/tháng.

So với mức tham chiếu 37,6 triệu đồng/người/tháng của năm 2025, mức chi bình quân năm nay cao hơn khoảng 4,1 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả tính toán cũng cho thấy sự khác biệt giữa các ngân hàng về quy mô chi phí và mức chi dành cho người lao động.

Đáng chú ý, mức chi phí giữa các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể. Vietcombank dẫn đầu với 65,6 triệu đồng/người/tháng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Theo sau là TPBank với 55,2 triệu đồng và VietinBank với 49,6 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, Vietcombank đã dành 13.231 tỷ đồng cho chi phí nhân viên trong 9 tháng đầu năm, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Với 22.401 lao động tại thời điểm cuối tháng 9, mức chi phí bình quân tương ứng đạt 65,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 30,3%.

TPBank đứng thứ hai khi chi phí nhân viên đạt 3.808 tỷ đồng. Tính theo quy mô 7.665 lao động cuối quý III, mức chi bình quân đạt 55,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, VietinBank dành 10.936 tỷ đồng cho nhân viên trong 9 tháng, tương ứng mức chi bình quân 49,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,7%.

Techcombank và BIDV cũng nằm trong nhóm ngân hàng có mức chi bình quân cao nhất, lần lượt đạt 47,8 triệu đồng và 45 triệu đồng/người/tháng. So với cùng kỳ năm trước, mức chi tại hai ngân hàng này tăng tương ứng 5,9% và 7,4%.

Như vậy, cả ba ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đều góp mặt trong nhóm 5 nhà băng có mức chi phí bình quân cho nhân viên cao nhất.

Không chỉ nhóm ngân hàng dẫn đầu, nhiều nhà băng khác cũng ghi nhận mức chi phí bình quân trên 40 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, SHB đạt 44,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,5%; Sacombank đạt 43,4 triệu đồng, tăng 6,3%; NCB đạt 43,2 triệu đồng, tăng 23,9%. ACB và MB lần lượt ghi nhận mức chi bình quân 43,1 triệu đồng và 42,8 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, nhiều ngân hàng ghi nhận mức chi phí bình quân từ 30 đến dưới 40 triệu đồng/người/tháng. VIB đạt 37,7 triệu đồng, LPBank đạt 35,5 triệu đồng, ABBank ghi nhận 35,1 triệu đồng, còn SeABank và BVBank cùng ở mức khoảng 34,1 triệu đồng.

Tại HDBank, mức chi bình quân đạt 32,7 triệu đồng/người/tháng, trong khi VPBank ghi nhận 32,4 triệu đồng. Bac A Bank và MSB lần lượt đạt 32 triệu đồng và 31,6 triệu đồng/người/tháng.

Nhóm ngân hàng có mức chi bình quân dưới 30 triệu đồng/người/tháng gồm Nam A Bank, VietABank, PGBank, VietBank, KienlongBank, Eximbank và Saigonbank. Trong đó, Nam A Bank đạt 29,8 triệu đồng, VietABank đạt 28,5 triệu đồng và PGBank đạt 27,6 triệu đồng.

Ở các vị trí tiếp theo, VietBank ghi nhận 27,2 triệu đồng/người/tháng, KienlongBank đạt 26,1 triệu đồng và Eximbank đạt 25,9 triệu đồng. Saigonbank có mức chi bình quân khoảng 23,9 triệu đồng. OCB ghi nhận mức 11,3 triệu đồng, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Xét về mức thay đổi so với năm trước, Vietcombank ghi nhận chi phí bình quân ước tính tăng 30,3%, tiếp đến là LPBank tăng 29,9%, BVBank tăng 27,2% và TPBank tăng 24%. Đây là những ngân hàng có mức tăng tương đối cao trong nhóm thống kê.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức tăng hai chữ số như NCB tăng 23,9%, MB tăng 19,8%, ABBank tăng 18,5% và VietABank tăng 18,2%. Nam A Bank cũng có mức chi bình quân cao hơn khoảng 16,7% so với mức tham chiếu năm trước.

Ở chiều ngược lại, chi phí bình quân ước tính tại một số ngân hàng thấp hơn mức tham chiếu năm 2025. Trong đó có KienlongBank, Eximbank, VPBank, SeABank, HDBank và VIB. Sự khác biệt này cho thấy biến động chi phí nhân sự giữa các nhà băng không hoàn toàn đồng đều.

Theo số liệu tổng hợp, nhóm 27 ngân hàng có 249.245 nhân viên tại thời điểm cuối tháng 9/2026, so với 252.664 người cuối năm 2025. Trong khi quy mô lao động có sự điều chỉnh, tổng chi phí dành cho nhân viên trong 9 tháng vẫn tăng so với cùng kỳ.