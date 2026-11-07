Chú rể Đức dẫn 15 người vượt 10.000km về TPHCM đón dâu

Mối tình đầu

Tháng 10/2026, đám cưới của Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1998, TPHCM) và Adrian Busse (SN 1997, quốc tịch Đức) diễn ra trong không khí ấm cúng, với sự góp mặt của người thân, bạn bè đến từ hai quốc gia. Chú rể Đức thích thú trước phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt.

Để có được ngày vui ấy, cặp đôi đã trải qua gần 7 năm bên nhau, trong đó có 3 năm đầy thử thách vì phải yêu xa do dịch COVID-19.

Anh Thư và Adrian tình cờ gặp nhau vào tháng 10/2019 tại một homestay ở TPHCM nhờ một người bạn chung giới thiệu. Cả hai đều thích thú với cuộc gặp gỡ không hẹn trước ấy và có ấn tượng tốt với người kia.

Anh Thư và Adrian có 7 năm gắn bó. Ảnh: NVCC

Những ngày sau đó, cặp đôi thường xuyên gặp gỡ, cùng khám phá những quán ăn đường phố, dạo chơi bằng xe máy và tận hưởng nhịp sống sôi động của TPHCM.

Một lần, họ hẹn nhau đi thăm một ngôi chùa trên núi. Khoảnh khắc cùng nhau chụp ảnh và ngắm hoàng hôn dù giản dị, mộc mạc nhưng vẫn để lại cho Anh Thư cảm xúc đặc biệt.

Khoảng 2 tháng sau, họ chính thức hẹn hò. Anh Thư biết rõ, đôi bên có nhiều khác biệt về tính cách. Cô là người thoải mái, ngẫu hứng, trong khi Adrian kỹ tính, cẩn thận. Tuy nhiên, vì thương nhau, họ sẵn sàng dung hòa để tìm thấy sự đồng điệu.

Chính điều đó khiến cô đem lòng yêu chàng trai Đức và gọi anh là “mối tình đầu”.

“Thử thách lớn nhất của chúng tôi là 3 năm yêu xa vì dịch COVID-19. Adrian về Đức học tiếp, còn tôi vẫn ở Việt Nam.

Ba năm ấy, Adrian duy trì thói quen gọi điện cho tôi ít nhất 1 tiếng/ngày, không bỏ lỡ ngày nào. Anh luôn nhớ ngày sinh nhật, dịp kỷ niệm để chuẩn bị quà gửi từ Đức về Việt Nam. Những điều đó khiến tôi cảm nhận được sự nghiêm túc và trân trọng mà anh dành cho mối quan hệ này”, Anh Thư chia sẻ.

Tháng 12/2025, trong chuyến du lịch tại đảo Koh Chang (Thái Lan), Adrian cầu hôn Anh Thư trên bãi biển lúc hoàng hôn – khoảnh khắc mà cả hai thích nhất trong ngày.

Anh dành hơn 12 tiếng tự tay làm nhẫn và cầu hôn bạn gái bằng tiếng Việt. Anh Thư xúc động đến bật khóc khi mối tình đầu cũng chính là người cùng cô bước vào chương mới của cuộc đời.

22 vị khách quốc tế đến chung vui

Sau gần 7 năm yêu nhau, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới tại TPHCM vào tháng 10/2026.

Để người thân hai bên có cơ hội trải nghiệm văn hóa của nhau, họ tổ chức 2 buổi lễ với phong cách khác biệt.

Video chú rể cùng bố mẹ và đoàn nhà trai đến TPHCM đón dâu. Nguồn: Host Xuân Mai

Ngày 16/10, cặp đôi tổ chức lễ trao lời thề nguyện và tiệc cưới thân mật theo phong cách phương Tây. Hai ngày sau, các nghi thức lễ gia tiên, đón dâu và tiệc cưới truyền thống được thực hiện trong không khí ấm cúng.

“Adrian cùng 15 người thân, bạn bè vượt 10.000km từ Đức sang đón dâu. Ngoài ra, 7 người bạn quốc tế của anh đang sống ở Việt Nam cũng đến tham dự.

Trước đó, chúng tôi từng về Đức, mang thiệp cưới đến mời từng người thân, bạn bè. Sự hiện diện đông đủ của mọi người trong ngày trọng đại khiến chúng tôi rất xúc động”, Anh Thư chia sẻ.

Anh Thư cũng giải thích kỹ với chồng và nhà chồng về các nghi thức cưới truyền thống của người Việt như lễ gia tiên, lễ đón dâu, sính lễ..., đặc biệt là nghi thức dâng trà cho cha mẹ hai bên.

Khoảnh khắc hạnh phúc trong đám cưới của cặp đôi

Adrian cũng chủ động tìm hiểu phong tục cưới Việt Nam qua các nền tảng mạng xã hội và từ những lễ cưới của người thân mà anh từng tham dự để chuẩn bị chu đáo nhất.

Trong các nghi thức, chú rể Đức đặc biệt hào hứng với phần bưng tráp, trao sính lễ cho nhà gái.

Đây là phong tục khác biệt so với các đám cưới tại Đức. Adrian thích ý nghĩa của việc nhà trai chuẩn bị những mâm lễ vật mang sang nhà gái để thể hiện thành ý, sự trân trọng. Anh cũng thích cách người Việt gửi lời chúc phúc tốt đẹp cho vợ chồng mình.

“Các vị khách quốc tế cũng rất thích thú khi được trải nghiệm văn hóa cưới hỏi của Việt Nam. Riêng bố chồng tôi nhận xét 'đây là lễ cưới tuyệt vời nhất mà bố từng tham dự trong đời'.

Tôi vui lắm khi hôn lễ của mình đã đem đến cho người thân cảm xúc đặc biệt như vậy”, Anh Thư chia sẻ.

Buổi lễ gia tiên của Anh Thư và Adrian

Bên cạnh những trải nghiệm thú vị, hôn lễ còn có nhiều khoảnh khắc xúc động.

Trong buổi lễ ngày 16/10, Adrian khiến cô dâu bất ngờ khi chuẩn bị lời thề nguyện dài tới 7 trang giấy. Anh chia sẻ niềm hạnh phúc tột cùng khi cưới được người mình yêu sau 7 năm gắn bó và nhắn nhủ, hứa hẹn với bố mẹ Anh Thư về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

Anh cũng gửi đến bạn đời lời cảm ơn chân thành vì đã ở bên anh suốt những năm qua và tiếp tục đồng hành cùng anh trong quãng đời còn lại.

“Từng câu, từng chữ anh nói, đặc biệt là những lời hứa dành cho tôi, đều khiến tôi thấy ngập tràn yêu thương”, Anh Thư nhớ lại.

Hiện tại, Anh Thư làm việc trong lĩnh vực marketing, còn Adrian làm trong ngành công nghệ thông tin. Cặp đôi lựa chọn sinh sống tại TPHCM.

Với Anh Thư, điều đẹp nhất trong đám cưới không phải sự hoàn hảo của từng chi tiết, mà là khoảnh khắc những người thân yêu từ hai đất nước cùng hiện diện, chia sẻ niềm vui và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

Ảnh: Phan Hải Photography