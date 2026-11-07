Tạm dừng lưu thông đường Trần Hưng Đạo đến ngày 8/11 phục vụ Festival cồng chiêng Gia Lai

Theo thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, việc tạm dừng lưu thông các loại phương tiện qua đường Trần Hưng Đạo, khu vực trước Quảng trường Đại Đoàn Kết bắt đầu từ 18h ngày 6 đến hết ngày 8/11 nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức Festival.

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai đang diễn ra với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc.

Một trong những điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật "Đêm hội cồng chiêng", diễn ra lúc 20h tối 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Đặc biệt là chương trình pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút ngay sau chương trình nghệ thuật kết thúc.

Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai đang diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc, thu hút du khách đến tham gia. Bao gồm gian hàng Ẩm thực Gia Lai hội tụ; không gian giới thiệu, quảng bá nông sản, cà phê và sản phẩm đặc trưng; giao lưu văn hóa truyền thống Gia Lai, các dân tộc của các đoàn nghệ nhân tham gia (đan lát, tạc tượng...) diễn ra trong thời gian từ ngày 6 - 8/11.

Vào 20h tối 8/11 còn có chương trình ca nhạc đặc sắc nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2026 với chủ đề: “Pleiku ơi”. Chương trình diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, hứa hẹn mang đến những cảm xúc đặc biệt cho người xem.