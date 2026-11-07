Huế: 100 học sinh tham gia Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Ban Tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: N.Trung

Ngày 7.11, tại TP. Huế, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở GD&ĐT TP. Huế tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2026 - 2027.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9.11), kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình yêu biển, đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức “rung chuông vàng” với sự tham gia của 100 thí sinh tiêu biểu, đại diện cho học sinh của 6 trường THCS thuộc các phường Thuận Hóa, An Cựu và Thủy Xuân (TP. Huế).

100 học sinh các trường THCS trên địa bàn TP. Huế tham gia cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Ảnh: N.Trung

Các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Nội dung các câu hỏi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Với hình thức thi trực tiếp sinh động, hấp dẫn, cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh giao lưu, học hỏi, thể hiện kiến thức và bản lĩnh mà còn góp phần đưa nội dung giáo dục biển, đảo, phổ biến pháp luật đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trao tặng học bổng cho các học sinh tại TP. Huế. Ảnh: N.Trung

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong các nhà trường.

Thông qua cuộc thi, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại tá Trần Hồng Quế mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi, chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, lịch sử, truyền thống dân tộc và biển, đảo quê hương; trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo đến gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Kết thúc Cuộc thi, em Trần Ngọc Quỳnh Như, học sinh Lớp 9/6, Trường THCS Hùng Vương xuất sắc giành giải Nhất.

Tại sự kiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng trao thưởng cho 12 học sinh có tác phẩm xuất sắc trong Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển” được phát động trước đó.

Đại tá Trần Hồng Quế và đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, Sở GD&ĐT TP. Huế trao tặng xe đạp cho học sinh trên địa bàn. Ảnh: N.Trung

Những tác phẩm thể hiện góc nhìn trong sáng, sáng tạo của các em học sinh về vẻ đẹp biển, đảo quê hương, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển và khát vọng hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 24 chiếc xe đạp và 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cuộc thi và các hoạt động đồng hành góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với TP. Huế trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển đến thế hệ trẻ.