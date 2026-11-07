Hành trình tuổi trẻ vươn lên: Thắp lửa hướng thiện cho thanh thiếu niên chậm tiến

Các em thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại NTLS Hòa Châu.

Trong khuôn khổ chương trình, Công an phường Hòa Xuân đã tổ chức cho hơn 56 thanh thiếu niên chưa ngoan (TTNCN) trên địa bàn đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Hòa Châu, đồng thời tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang. Thông qua hoạt động tri ân này, Công an phường Hòa Xuân mong muốn giúp các em cảm nhận sâu sắc truyền thống cách mạng và sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

TTNCN phường Hòa Xuân thắp nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ tại NTLS Hòa Châu.

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Lê Thanh Hoàng – Phó Trưởng Công an phường ân cần nhắn nhủ: Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, chỉ vì ham vui, bị rủ rê hay thiếu hiểu biết, các em đã có những hành vi lệch chuẩn như tụ tập đêm khuya, gây rối, đánh nhau, bỏ học hoặc có nguy cơ sa chân vào tệ nạn xã hội. Những việc làm đó không chỉ làm buồn lòng cha mẹ mà còn khiến xã hội và cơ quan chức năng trăn trở. Lãnh đạo Công an phường khuyên răn các em từ nay phải cắt đứt hoàn toàn với thói hư tật xấu, tuyệt đối không tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật, để không phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc.

TTNCN Hòa Xuân tham gia làm lau chùi, chỉnh trang khuôn viên bia mộ tại NTLS.

“Hành trình tuổi trẻ vươn lên” là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cách tiếp cận nhân văn của lực lượng Công an phường Hòa Xuân. Chương trình không chỉ thiết thực cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với người dưới 18 tuổi, mà còn thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11). Qua những trải nghiệm thực tiễn, hoạt động giúp thanh thiếu niên hiểu rằng: chấp hành pháp luật không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng lối sống văn minh và có trách nhiệm với cộng đồng.

Công an phường Hòa Xuân hướng dẫn TTNCN lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại NTLS Hòa Châu.