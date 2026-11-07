'Thăng Long Kẻ Nghệ': Kết tài hoa, dệt tài sản

Từ ngày 13 - 28/11/2026, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội lần thứ năm sẽ diễn ra với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ”, lấy kinh tế sáng tạo làm trọng tâm. Với 150 hoạt động tại 5 cụm không gian, lễ hội quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo đến từ 21 quốc gia.

Không chỉ mở rộng quy mô tổ chức, lễ hội năm nay còn đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện văn hóa thường niên sang xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, kết nối di sản, nghệ thuật, thiết kế và thủ công truyền thống với các hoạt động kinh tế.

Phát biểu tại họp báo Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội ngày 6/11, TS. KTS. Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, kiến trúc có vai trò quan trọng trong tổ chức không gian sống, gìn giữ ký ức và thể hiện khát vọng phát triển của đô thị. Những cấu trúc đặc trưng của Thăng Long xưa như phố Hàng, làng nghề, đình, chợ, bến sông không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn gắn với hoạt động kinh tế, thương mại và đời sống cộng đồng.