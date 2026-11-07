Thác Bà sôi nổi Hội thi “Trình bày mâm lễ vật, sản vật đặc trưng của địa phương” năm 2026

Tham gia hội thi có 15 đội đến từ các thôn: Khả Lĩnh, Đại Minh, Đại Thân, Hồng Văn, Phúc Hòa, Lạng Bạc, An Lạc, Hán Đà, Thác Bà 1, Thác Bà 2, Thác Bà 3, Thác Ông, Vĩnh Kiên, Vũ Linh và Hồ Sen.

Mâm lễ vật đặc sắc được các đội tham gia hội thi làm từ các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Mỗi đội thi thực hiện một mâm lễ vật theo chủ đề tự chọn, sử dụng các sản phẩm chủ lực, nông sản, hoa, lá và sản vật đặc trưng của địa phương. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ cùng đôi bàn tay khéo léo, các mâm lễ được trình bày trang trọng, sáng tạo, hài hoà, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống và thế mạnh sản vật của từng thôn. Sau phần trưng bày, đại diện các đội thi thuyết trình về ý tưởng, ý nghĩa và thông điệp quảng bá của mâm lễ vật.

Ban tổ chức chấm điểm các mâm lễ vật.

Hội thi góp phần quảng bá văn hóa vùng sông Chảy.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Thác Bà 2, giải Nhì cho đội Thác Bà 1, giải Ba thuộc về hai đội Phúc Hòa và Đại Minh; 11 đội còn lại đạt giải Khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân các thôn trong xã giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng thời tôn vinh những sản vật đặc trưng, sản phẩm chủ lực của địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thác Bà, đặc sản bưởi Đại Minh, thúc đẩy kết nối tiêu thụ sản phẩm và tạo điểm nhấn văn hóa trong các hoạt động của lễ hội.