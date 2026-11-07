Tổ công tác Y14/141 bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp và 1kg Methamphetamine

Vì những món tiền thu lợi bất chính, nhóm đối tượng do Đào Ngọc Giàu (còn gọi là Cọp đen) sinh năm 1993, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai cầm đầu đã viết kịch bản, thuê người đóng loạt phim ngắn chứa đựng nội dung bẩn, trái với thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực; liều lĩnh, hành xử theo kiểu coi thường pháp luật tung lên mạng xã hội bằng tài khoản ẩn danh. Những tưởng với phương thức, thủ đoạn này, cứ ung dung ngồi thu tiền, nhưng Giàu không ngờ đã bị cơ quan Công an phát hiện và “hốt gọn” cả nhóm để xử lý theo quy định của pháp luật.