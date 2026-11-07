Tổ công tác Y14/141 bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ hơn 1.100 viên ma túy tổng hợp và 1kg Methamphetamine
Khoảng 23h ngày 02/11/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ - Xuân Quan (phường Bồ Đề, Hà Nội), Tổ công tác Y14/141 - Công an TP Hà Nội phát hiện hai nam giới đi xe máy Honda Wave không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. Từ đó phát hiện lượng lớn tang vật ma tuý. Hiện, công an phường Bồ Đề đang tiếp tục điều tra mở rộng.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/to-cong-tac-y14141-bat-giu-2-doi-tuong-tang-tru-hon-1100-vien-ma-tuy-tong-hop-va-1kg-methamphetamine-post674782.antd