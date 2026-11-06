Vệ tinh NASA lao xuống như thiên thạch trên bầu trời Đông Nam Á

Tối 4/11, một vật thể sáng rực lao nhanh qua bầu trời, để lại vệt sáng dài phía sau. Hình ảnh được người dân tại Singapore, Malaysia và Indonesia ghi lại, sau đó chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đó là thiên thạch.

Tuy nhiên, vật thể này thực chất là đài quan sát không gian Neil Gehrels Swift của NASA. Lực lượng Không gian Mỹ xác nhận thiết bị đi vào khí quyển Trái Đất lúc 20h39 cùng ngày theo giờ Singapore, phía trên khu vực Bắc Sumatra, Indonesia.

Video người dân Đông Nam Á ghi lại hiện tượng vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời. (Video: CNA)

Theo NASA, khi đi vào khí quyển với tốc độ rất cao, phần lớn Swift được dự kiến bốc cháy do nhiệt độ tăng mạnh. Một số bộ phận có thể còn sót lại sau quá trình này nhưng nguy cơ gây thương tích cho người dưới mặt đất là rất thấp. Cơ quan này mô tả vệ tinh kết thúc hành trình giống như một vệt sao băng trên bầu trời.

Vệ tinh này được phóng lên không gian ngày 20/11/2004, với thời gian hoạt động dự kiến ban đầu chỉ khoảng hai năm. Tuy nhiên, thiết bị đã duy trì sứ mệnh khoa học gần 22 năm, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Điểm đặc biệt của Swift là hệ thống gồm ba kính thiên văn phối hợp với nhau, lần lượt quan sát tia gamma, tia X và ánh sáng cực tím, ánh sáng nhìn thấy. Nhờ đó, các nhà khoa học có thể nhanh chóng phát hiện và quan sát chi tiết những vụ nổ phát ra năng lượng cực lớn trong vũ trụ, đặc biệt là các vụ bùng nổ tia gamma - một trong những hiện tượng mạnh nhất từng được ghi nhận.

Vệt sáng lạ xuất hiện trên bầu trời vào tối 4/11. (Ảnh: Mothership)

Trong gần 22 năm hoạt động, Swift phát hiện hơn 2.000 vụ bùng nổ tia gamma và cung cấp dữ liệu cho khoảng 7.000 công trình khoa học. Theo NASA, kho dữ liệu mà thiết bị thu thập sẽ tiếp tục giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu những hiện tượng dữ dội và bí ẩn trong vũ trụ trong nhiều năm tới.

NASA kết thúc hoạt động khoa học của Swift ngày 20/10, trước khi vệ tinh đi vào khí quyển khoảng hai tuần. Nguyên nhân là quỹ đạo của thiết bị ngày càng hạ thấp. Hoạt động mạnh của Mặt Trời trong giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động đã làm tầng khí quyển phía trên giãn nở, tăng lực cản lên vệ tinh và khiến nó mất độ cao nhanh hơn.

NASA từng triển khai một kế hoạch nhằm đưa Swift lên quỹ đạo cao hơn, kéo dài thời gian hoạt động. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công. Sau gần 22 năm, hành trình của Swift khép lại, nhưng những dữ liệu khoa học mà thiết bị để lại vẫn tiếp tục đóng góp cho việc khám phá vũ trụ.