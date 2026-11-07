1,5 triệu người tham quan 'chùa online' lập trình AI ở Hàn Quốc

Hình ảnh người dùng quỳ trong chính điện của ngôi chùa. Ảnh: Sansa.

Ngôi chùa trực tuyến Sansa ra mắt ngày 29/10, thu hút một triệu lượt khách tham quan sau 4 ngày, đến ngày 6/11 vượt mốc 1,5 triệu lượt. Người truy cập từ Đài Loan (Trung Quốc), nơi chủ yếu theo đạo Phật, ghi nhận hơn 50.000 lượt/ngày. Nhiều người dùng Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan cũng kéo đến, theo The Korea Time.

Sau khi đạt một triệu lượt truy cập ngày 1/11, một tính năng mới đã được giới thiệu, cho phép du khách cúng dường gạo, dựa trên truyền thống Phật giáo.

Do lượng khách quá đông, nhiều người phải xếp hàng rất lâu, số đệm ảo đã tăng từ 20 lên 10.000 chiếc. Không gian chia thành 100 khu điện thờ Cheongyeondang, mỗi khu tiếp nhận 100 người. Tuy nhiên, số lượng vượt ngưỡng vẫn khiến máy chủ đôi khi bị sập.

Hiện Park Jin-won (26 tuổi, Hàn Quốc), người lập trình ngôi chùa, cho biết sẽ tập trung cải thiện độ ổn định của máy chủ, khi lượng du khách viếng chùa đã vượt 100.000 lượt/ngày. Đồng thời cập nhật thêm tính năng mới.

Ngôi chùa được tạo ra trong lúc Park đang thất nghiệp. Anh phát triển bằng phương pháp lập trình vibe coding (lập trình theo cảm hứng) trong vòng 30 phút, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

"Có những ngày tôi muốn đến chùa, nhưng để đi đến đó phải có phương tiện, sức khỏe và thời gian. Tôi tin rằng có nhiều người cũng mệt mỏi giống mình, cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi đã tạo ra ngôi chùa Phật giáo trực tuyến, mọi người có thể vào chùa và cầu khấn bằng điện thoại", Park chia sẻ.

Anh từng có những kỷ niệm đẹp trong chuyến viếng thăm và lưu trú tại chùa khi còn nhỏ. Hình ảnh nhà sư xuất hiện trong Sansa cũng được lấy cảm hứng từ người cháu nhỏ của anh.

Khuôn viên bên ngoài ngôi chùa. Ảnh: Sansa.

Khi truy cập website Sansa, du khách sẽ bước thẳng đến ngôi chùa ẩn mình trong khu rừng rậm rạp, với tượng Phật lớn đặt ở chính điện. Thông qua hình đại diện người mặc áo lam, du khách có thể dạo quanh chùa, quỳ trên đệm để nghe tụng kinh, thực hiện 108 động tác cúi lạy, lần tràng hạt hoặc gõ vào moktak - một nhạc cụ gỗ được sử dụng trong nghi lễ Phật giáo ở Hàn Quốc.

Sansa không có chức năng trò chuyện hay nhắn tin, nhiều người có thể xuất hiện cùng lúc trong chính điện nhưng không nhất thiết phải giao tiếp với nhau.

Phần đông người dùng cho biết họ đã chắp tay, cúi lạy liên tục trong chính điện và cảm thấy an tĩnh, nhẹ nhàng. Số khác cũng gửi đề xuất cho người lập trình về nhiều tính năng mới, gồm nghi thức đi bộ quanh chùa (tapdori) và cho nhà sư dùng gậy tre truyền thống.

Moktak và tràng hạt được trang bị trong ngôi chùa. Ảnh: Sansa.

Sức lan tỏa của Sansa diễn ra trong bối cảnh một bộ phận người trẻ Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến trải nghiệm tâm linh theo cách ít ràng buộc hơn.

Ông Sung Hae-young, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết những nền tảng này phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự an ủi của giới trẻ trong bối cảnh cuộc sống biến động. Họ đơn giản muốn thiền định, tận hưởng không khí thiêng liêng tại nơi thờ tự mà không phải áp lực hay công khai danh tính.

"Hiện tượng này gắn với xu hướng hip buddhism (Phật giáo thời thượng) tại Hàn Quốc, cho thấy cách tiếp cận ngày càng mới mẻ, hiện đại và gần gũi hơn của Phật giáo đối với giới trẻ", ông phân tích.

Sau khi ngôi chùa Sansa nổi tiếng, những phiên bản tương tự đã xuất hiện. Một người lập trình ở Hàn Quốc đã mở nhà thờ trực tuyến InPeace, nơi người dùng thắp nến, lần chuỗi Mân Côi, nghe thánh ca.

Ở Đài Loan (Trung Quốc) cũng có miếu Ma Tổ ảo, cho phép du khách đến cầu khấn và cho gieo quẻ, xin xăm. Sân miếu có lư hương lớn, đèn trời.

Miếu Ma Tổ ảo ra mắt vào đầu tháng 11. Ảnh: Mazu Temple.