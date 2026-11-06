Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trình APEC 2027 ở Phú Quốc

Ngày 6.11, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang xây dựng các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ 3 từ trái sang) và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với đại diện chủ đầu tư, nhà thầu tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Tại công trường, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nghe đại diện chủ đầu tư, cùng các đơn vị thi công báo cáo tiến độ, giới thiệu thiết kế, công năng từng công trình.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với đại diện chủ đầu tư, cùng kỹ sư về các hạng mục của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, từ hệ mái thép mô phỏng sóng biển đến phòng đại tiệc rộng 11.050m², vượt nhịp 81m không cột giữa…

Đồng thời, nguyên Thủ tướng thăm hỏi điều kiện ăn ở, sức khỏe, thu nhập và những khó khăn trong công việc; tặng quà, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường…

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ 5 từ phải sang) và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh (thứ 8 từ phải sang) tặng quà cho cán bộ, công nhân, kỹ sư tại dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC

Hiện nay, cụm công trình trung tâm phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo báo cáo tiến độ, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép, phần tôn mái.

Nhìn từ trên cao, hệ mái uốn lượn lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống làng chài đã hiện rõ bên bờ biển phía Nam đảo. Các đơn vị đang đồng thời hoàn thiện mái, mặt dựng và hạng mục bao che bên ngoài, phấn đấu hoàn thành mặt ngoài trong quý IV.2026.

Hệ mái mô phỏng sóng biển của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC thi công đến cuối tháng 10.2026. Ảnh: Hoàng Hà

Công trình có tổng diện tích sàn 153.130m², gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Điểm nhấn là phòng đại tiệc rộng 11.050m² không có cột giữa. Tầng 2 bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt; tầng 3 có phòng đại tiệc khoảng 3.000m². Mục tiêu hoàn thiện nội thất trước ngày 31.3.2027.

Liền kề là Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát APEC), với khán phòng 4.030 chỗ, tổng diện tích sàn 54.680m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Công trình đã hoàn thành khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép và lắp dựng xong hệ giàn mái. Toàn bộ 50 cột đỡ mái đã được lắp đặt, đang ốp trang trí; hệ kính mặt dựng cũng được thi công đồng thời. Công trình đặt mục tiêu khép kín mặt ngoài trong quý IV.2026, hoàn thiện nội thất trước ngày 31.3.2027.

Hệ 50 cột trụ bao quanh khối nhà hát hình tròn đang được hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Hà

Cùng với cụm công trình hội nghị, các dự án sân bay, đường ĐT.975 và tàu điện nhẹ LRT đang được đẩy nhanh thi công; từng bước hình thành mạng lưới kết nối từ cửa ngõ hàng không đến khu vực tổ chức APEC ở Nam đảo.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m chính thức khai thác từ ngày 29.10, sau 8 tháng thi công. Đường băng số 1 tạm đóng khoảng 6 tháng để cải tạo, kéo dài lên 3.500m.

Theo báo cáo cuối tháng 10.2026, nhà ga T2 đã hoàn thành toàn bộ kết cấu thép mái chính; kết cấu bê tông khu nhà ga chính đạt 95%, hai cánh nhà ga đạt 90%; khối lượng xây trát đạt 95%, cơ điện khoảng 70%.

Trên tuyến LRT dài 17,59km nối sân bay với khu vực APEC có hơn 11km đường ray đã được lắp đặt; 4 trong 6 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Các đoàn tàu đầu tiên dự kiến về Phú Quốc trong tháng 1 và tháng 2.2027 để lắp đặt thiết bị, hướng tới chạy thử vào tháng 7.2027.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT đã lắp đặt đường ray trên nhiều đoạn. Ảnh: Hoàng Hà

Đường ĐT.975 quy mô 10 làn xe, lộ giới 62m, tích hợp tuyến LRT tại dải phân cách giữa. Dự án hoàn thành 65% khối lượng hào kỹ thuật, 50% hệ thống thoát nước dọc và 50% nền móng đường. Việc thảm bê tông nhựa hai bên tuyến triển khai cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, thông tuyến trong quý II.2027.

Theo định hướng, các dự án không chỉ phục vụ Hội nghị APEC 2027 mà còn tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc.

Hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng các công trình hội nghị, nhà biểu diễn quy mô lớn… sẽ mở rộng khả năng đón khách, tổ chức sự kiện quốc tế, góp phần đưa đảo ngọc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, hội nghị tầm cỡ khu vực và thế giới.