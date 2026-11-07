Loại rau tưởng chỉ lấy củ ai ngờ thân là 'kho dinh dưỡng', còn chứa kháng sinh tự nhiên, hỗ trợ giảm cholesterol, xào kiểu gì cũng ngon

Ngồng tỏi vốn là chồi non mọc từ cây tỏi, nó cung cấp nhiều vitamin C, selen, kẽm và các dưỡng chất cần thiết khác. Ngồng tỏi có khả năng chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Ngoài ra, ngồng tỏi còn chứa nhiều chất xơ thực vật và các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, giúp kích thích nhu động ruột, ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn, từ đó hỗ trợ tiêu hóa và góp phần phòng ngừa các bệnh đường ruột.

Không chỉ vậy, ngồng tỏi còn được cho là có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chính vì thế, thỉnh thoảng bổ sung ngồng tỏi vào món ăn sẽ rất tốt cho sức khỏe. Ngồng tỏi có thể đem xào với tôm, thịt, hải sản... đều rất ngon. Dưới đây là 2 món từ ngồng tỏi, các bạn hãy tham khảo nhé.

1. NGỒNG TỎI XÀO VẸM

Nguyên liệu:

- 1 bó ngồng tỏi khoảng 300g, 200g thịt vẹm (có thể thay thế bằng ngao, sò điệp...), 2 muỗng canh tương đậu bản (mua online), 1 quả ớt đỏ ngọt, 1 nhánh hành lá, 1g hạt nêm gà, 1g bột hoa tiêu, 2 mẩu gừng.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế

Ngồng tỏi vỏ phần gốc già và một chút ngọn rồi rửa sạch và cắt thành từng đoạn, hành tây thái nhỏ.

Đổ nước vào nồi đun sôi, thêm chút muối và vài giọt dầu ăn, cho tỏi vào xào đến khi đổi màu thì vớt ra để ráo nước.

Đồng thời, chần thịt vẹm trong 30 giây, vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Xào vẹm

Đun nóng một chút dầu ăn, cho gừng thái chỉ và hành tây vào xào thơm. Thêm tương đậu bản, xài cho dậy mùi thơm.

Cho vẹm đã chần vào xào nhanh và đều trên lửa lớn.

Thêm ớt đỏ thái sợi và tiếp tục xào một lúc. Lúc này thêm ngồng tỏi.

Sau đó thêm bột hoa tiêu, bột nêm. Xào nhanh tất cả nguyên liệu trên lửa lớn.

Sau 1 phút thì tắt bếp.

Món vẹm xào ngồng tỏi vừa ngon, thơm nức lại có chỗ lạ miệng, đảm bảo ai ăn cũng thích.

2. NGỒNG TỎI XÀO BA CHỈ

Nguyên liệu:

- 300g thịt ba chỉ, 1 mẩu gừng, 300g ngồng tỏi, 1 muỗng canh tương ớt, 1 nhánh hành lá, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh tương đậu bản, dầu ăn vừa phải.

Cách làm:

Bước 1: Luộc thịt ba chỉ

Cho miếng thịt ba chỉ vào nồi với nước lạnh, thêm hành lá và một ít gừng thái chỉ, sau đó cho rượu nấu ăn vào đun sôi rồi chuyển sang lửa vừa đun trong vòng 25 phút.

Bước 2: Sơ chế

Gừng rửa sạch, thái lát.

Ngồng tỏi rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

Thịt lợn sau khi luộc xong đem rửa lại với nước ấm sau đó thái thành các lát mỏng vừa ăn.

Bước 3: Xào thịt lợn

Đun nóng một ít dầu hạt cải trong chảo, sau đó cho thịt thái lát vào, xào cho đến khi thịt chuyển sang màu trong thì thêm gừng vào.

Xào đến khi thịt dậy mùi thơm, bề mặt các thịt sém vàng là được.

Thêm tương đậu và tương ớt vào, đảo đều.

Sau đó thêm ngồng tỏi vào, xào đến khi ngồng tỏi có mùi thơm là được.

Thịt ba chỉ xào rất mềm ngon, hơi cay, ngồng tỏi hơi giòn thơm vô cùng hấp dẫn. Món ăn này ăn với cơm trắng trong những ngày se lạnh hoặc mùa đông giá rét thì quá tuyệt!

Chúc các bạn thành công!