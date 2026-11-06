Công an TPHCM bắt tạm giam gã giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp (Hiệp 'đen') cùng 13 đối tượng liên quan

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 13 đối tượng liên quan; đồng thời làm rõ các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, qua đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nguyễn Tuấn Hiệp tại cơ quan công an

Các đối tượng liên quan tại trụ sở công an

Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng các đối tượng quen biết bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok... Nội dung các đoạn phim thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn, xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Cơ quan điều tra đã làm rõ đoạn video dài 39 giây do các đối tượng phân vai, dàn dựng cảnh một đôi nam nữ bị đuổi đánh, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng xông vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại. Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tự “Long dê”) sử dụng tài khoản TikTok “Longdebd1978” đăng tải đoạn video này, thu hút 13.300 lượt xem. Việc dàn dựng, phát tán các video nêu trên nhằm câu lượt xem, lượt thích, tăng tương tác, đánh bóng tên tuổi và khuếch đại thanh thế của Hiệp cùng các đối tượng trong giới “giang hồ”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) CATP trực tiếp cùng cán bộ điều tra lấy lời khai Nguyễn Tuấn Hiệp

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng hai đối tượng cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Hình ảnh Hiệp "đen" trên mạng và thời điểm bị bắt giữ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tang vật thu giữ

Các bị can: Trịnh Quốc Long, Nguyễn Văn Nghĩa, Lâm Duy Bảo Sơn (Sơn mặt quỷ), Nguyễn Văn Hùng, Lâm Cường, Bùi Quốc Toản, Hồ Văn Hới, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Toàn, Trần Ngọc Quý và Đặng Hữu Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế “giang hồ”, đe dọa, uy hiếp người khác và thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật. Không để các đối tượng núp bóng những clip dàn dựng, nội dung “giải trí” để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện đều phải được xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Video đối tượng Nguyễn Tuấn Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội:

Công an Thành phố đề nghị người dân không tung hô, cổ súy, tiếp tay lan truyền các nội dung độc hại; đặc biệt, thanh thiếu niên không ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, không bắt chước lối sống coi thường pháp luật. Người dân cần chủ động tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi có dấu hiệu vi phạm để cơ quan Công an kịp thời ngăn chặn, xử lý.