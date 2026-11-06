Người trúng độc đắc 200 tỷ nói 'chưa biết làm gì với tiền thưởng'

Chủ nhân tấm vé số gần 200 tỷ đồng là lao động tự do ở An Giang. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức lễ trao giải độc đắc Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng cho anh T.V.

Qua kiểm tra dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác nhận anh T.V là chủ nhân tấm vé trúng thưởng vào kỳ quay ngày 24/10. Vé được mua qua kênh phân phối xổ số bằng điện thoại, thông qua ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, bằng thuê bao VinaPhone.

Theo Vietlott, chủ nhân giải thưởng hiện sinh sống tại tỉnh An Giang và làm công việc tự do.

Người đàn ông cho biết thời điểm nhận được thông báo trúng thưởng, anh đang ở nhà. Do giá trị giải thưởng quá lớn, anh hiện chưa có dự định cụ thể về việc sử dụng số tiền này mà sẽ cùng gia đình bàn bạc để lên kế hoạch phù hợp.

Đáng chú ý, ngay tại lễ trao giải, anh T.V đã quyết định dành 5 tỷ đồng từ số tiền trúng thưởng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Về nghĩa vụ thuế, theo quy định hiện hành, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bằng 10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng.

Như vậy, với giải thưởng gần 200 tỷ đồng, anh T.V phải nộp khoảng 19,99 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân tại tỉnh An Giang, nơi đăng ký tham gia dự thưởng. Khoản thuế này được Vietlott khấu trừ trực tiếp khi trả thưởng.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người đàn ông sẽ thực nhận khoảng 179,99 tỷ đồng. Nếu trừ thêm khoản 5 tỷ đồng dành cho hoạt động an sinh xã hội, số tiền còn lại vào khoảng 174,99 tỷ đồng.