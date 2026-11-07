Phường Đống Đa tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Đây là hai tổ dân phố được phường Đống Đa lựa chọn tổ chức ngày hội điểm, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026).

Tham dự có Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Hoàng Thu Hồng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Đinh Nguyên Mạnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động tham quan, gắn biển các công trình ngõ phố được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Tại ngõ 178 Tây Sơn, tổ dân phố số 9, công trình “Ngõ phố đoàn kết - Sáng, xanh, sạch, đẹp” được đầu tư hơn 100 triệu đồng, gồm tranh tường bích họa, cây xanh, camera an ninh và các thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Trong khi đó, công trình “Ngõ phố hạnh phúc” tại phố Đặng Tiến Đông, tổ dân phố số 7, với kinh phí 65 triệu đồng đã góp phần cải tạo khu vực từng là điểm tập kết rác nhiều năm thành tuyến ngõ sạch đẹp, khang trang.

Gian hàng gây quỹ của Đoàn Thanh niên phường Đống Đa với các sản phẩm "Made in VietNam" trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Thành Trung

Tại chương trình chính diễn ra ở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026.

Khu vực tôn vinh di sản hát xẩm trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: Thành Trung

Nổi bật, tổ dân phố số 7 đã vận động 75 triệu đồng ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tổ dân phố số 9 vận động hơn 82 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Cả hai tổ dân phố hiện không có hộ nghèo, hộ cận nghèo; các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa được duy trì thường xuyên.

Tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, với sự góp mặt của đông đảo quần chúng nhân dân tại ngày hội. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Đinh Nguyên Mạnh biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân hai tổ dân phố, đặc biệt trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động văn nghệ, biểu diễn ca trù, hát xẩm, chèo; trưng bày sản phẩm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu và trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội điểm tại tổ dân phố số 7 và số 9 là dịp để phường Đống Đa lan tỏa những cách làm hiệu quả, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Ảnh: Thành Trung