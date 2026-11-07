Từ Quốc Tử Giám Thăng Long đến truyền thống khoa bảng xứ Đoài

Các đại biểu và các em học sinh tham quan, tìm hiểu về truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng xứ Đoài trong khuôn viên Văn Miếu Sơn Tây. (Ảnh: BTC)

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngày 7/11, tại di tích Văn Miếu Sơn Tây (phường Sơn Tây, Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp phường Sơn Tây tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học Sơn Tây”.

Năm 1076, Quốc Tử Giám ra đời, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Trải qua nhiều thế kỷ, Quốc Tử Giám trở thành nơi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

Đặc biệt, hoạt động của Quốc Tử Giám tại kinh đô Thăng Long góp phần hun đúc nên đạo học Việt Nam, mà tiêu biểu là tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, học để phụng sự đất nước. Từ Thăng Long tinh thần đó lan tỏa đến các vùng miền, trong đó có vùng đất xứ Đoài nổi tiếng.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết: Vùng đất xứ Đoài nằm ở phía Tây kinh thành Thăng Long, có sự gắn bó chặt chẽ với văn hóa Thăng Long. Nơi đây sản sinh ra nhiều danh nhân nổi tiếng. Giữa Quốc Tử Giám Thăng Long và xứ Đoài có sự liên hệ sâu sắc trong lịch sử giáo dục và khoa cử. Nhiều người con ưu tú của xứ Đoài đỗ đạt, được đề danh tại bia đá Văn Miếu-Quốc Tử Giám; đồng thời, nhiều vị tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy, qua đó, có những đóng góp to lớn cho giáo dục nước nhà. Bởi vậy, xứ Đoài là một trong số ít địa phương đã được triều đình phong kiến trước đây cho xây dựng Văn Miếu - đó chính là di tích Văn Miếu Sơn Tây ngày nay.

Trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám Thăng Long, giới thiệu những nét đặc trưng của đạo học Việt Nam, những di sản quý báu lưu giữ tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử giám.

Cùng với đó, trưng bày mở rộng giới thiệu truyền thống khoa bảng của Sơn Tây - xứ Đoài giàu truyền thống văn hiến. Theo tư liệu được giới thiệu, vùng đất Sơn Tây có 70 người đỗ đại khoa, trong đó 40 người được khắc tên trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Nhiều nhà khoa bảng quê Sơn Tây từng đảm nhiệm công việc giảng dạy, quản lý tại Quốc Tử Giám như Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Bá Lân, Phan Cận, Nguyễn Quý Hiển.

Triển lãm cũng giới thiệu các giám sinh người Sơn Tây từng theo học tại ngôi trường này, góp phần làm rõ mối liên hệ giữa giáo dục kinh thành và truyền thống học tập ở địa phương.

Trưng bày cũng phản ánh diện mạo giáo dục xứ Đoài-Sơn Tây thời quân chủ với hệ thống trường công, trường tư và các lớp học do những nhà Nho, người đỗ đạt mở tại làng xã. Nhiều dòng họ có truyền thống khoa bảng lâu đời như họ Phan Huy ở Sài Sơn, họ Lê ở Mai Trai, họ Kiều ở Đông Sàng, họ Đỗ ở Hương Ngải cũng được giới thiệu. Đặc biệt, dòng họ Phan Huy ở Sài Sơn nổi tiếng với nhiều danh nhân trong lĩnh vực khoa bảng và văn chương thời Lê Trung hưng.

Thông qua hệ thống tư liệu, câu chuyện về các danh nhân và di tích Nho học, trưng bày mang đến cái nhìn về sự kết nối giữa Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống giáo dục của vùng đất xứ Đoài. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản, khơi dậy tinh thần hiếu học và trách nhiệm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Sơn Tây.

Trưng bày “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học Sơn Tây” diễn ra đến hết ngày 15/11.