Tây Ninh: Khơi dậy tiềm năng du lịch từ giá trị văn hóa bản địa

Phiên chợ quê giữa lòng di tích lịch sử

Chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2026, phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần, trở thành điểm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực hấp dẫn cho du khách.

Mỗi kỳ tổ chức thu hút khoảng 2.000 lượt khách trong và ngoài địa phương, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Nhơn Hòa Lập và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2026, phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh

Đến với phiên chợ, người dân và du khách được hòa mình vào không gian trải nghiệm đậm chất miền quê với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc được đổi mới theo từng tháng. Tiêu biểu là giao lưu đờn ca tài tử, đua xuồng ba lá, các trò chơi dân gian…

Bên cạnh đó, khu ẩm thực hơn 20 gian hàng với gần 100 món ăn dân gian, cùng các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực và mua sắm đậm nét miền quê sông nước.

Khu ẩm thực đậm nét miền quê sông nước với hơn 20 gian hàng mang đến trải nghiệm ấn tượng cho du khách

Bên dòng kênh Dương Văn Dương, không gian Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ - điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn trở nên nhộn nhịp hơn khi đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống. Đến đây, du khách còn có dịp tìm hiểu về những giá trị lịch sử của khu vực Đồng Tháp Mười – nơi từng được mệnh danh là “Việt Bắc của miền Nam” giai đoạn 1946 – 1949.

Được bạn bè giới thiệu về phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập, chị Mai Hồng Ngọc đưa gia đình từ Cần Thơ đến tham quan, trải nghiệm. Ấn tượng với không gian phiên chợ, chị Ngọc đánh giá cao cách tổ chức các gian hàng cũng như sự đa dạng của các sản phẩm, món ăn mang đậm nét văn hóa địa phương.

Xuất hiện giữa lòng di tích, bên dòng kênh Dương Văn Dương, phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch mang đặc trưng riêng của địa phương

Theo chị Ngọc, điểm hấp dẫn của phiên chợ không chỉ nằm ở các hoạt động ẩm thực, vui chơi, giải trí mà còn ở những trải nghiệm văn hóa và hành trình tìm hiểu lịch sử vùng đất Nhơn Hòa Lập; sự kết hợp này tạo nên một điểm đến thú vị, phù hợp với nhiều đối tượng du khách, đặc biệt là các gia đình và học sinh. Đây cũng là cách làm thiết thực để đưa những giá trị văn hóa, lịch sử địa phương đến gần hơn với công chúng và du khách.

Trình diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách và công chúng

Không chỉ tạo điểm nhấn trong hoạt động du lịch, phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Thông qua việc tham gia kinh doanh các món ăn dân gian, nông sản và sản phẩm đặc trưng, nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập, đồng thời có dịp giới thiệu sản phẩm quê nhà đến đông đảo du khách.

Du khách gần xa đến trải nghiệm và khám phá phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập

Chị Mẫn Trinh (ngụ xã Nhơn Hòa Lập), một trong những hộ dân tham gia kinh doanh tại phiên chợ, phấn khởi cho biết, từ khi có phiên chợ quê, chúng tôi có thêm cơ hội buôn bán, tăng thu nhập và giới thiệu những món ăn, sản phẩm đặc trưng của địa phương đến du khách.

“Tôi thấy hoạt động này rất thiết thực, vừa giúp người dân có thêm sinh kế, vừa quảng bá được hình ảnh quê hương. Mong rằng phiên chợ sẽ tiếp tục được duy trì, ngày càng có nhiều du khách biết đến và tìm về Nhơn Hòa Lập để tham quan, trải nghiệm”, chị Trinh nói.

Khơi dậy tiềm năng du lịch từ giá trị bản địa

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Hòa Lập Lê Văn Nhãn, địa phương định hướng phát triển phiên chợ quê trở thành điểm kết nối văn hóa, du lịch và quảng bá sản phẩm đặc trưng. Thời gian tới, xã sẽ tăng cường liên kết các hợp tác xã, cơ sở sản xuất OCOP, mô hình nông nghiệp và vườn sinh thái để xây dựng các tour trải nghiệm gắn với du lịch cộng đồng, hướng đến mở rộng sinh kế cho người dân.

Đến đây, du khách và công chúng được trải nghiệm các hoạt động mang đậm nét truyền thống của miền quê sông nước

Song song đó, địa phương đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giới thiệu hình ảnh, di tích lịch sử và tiềm năng du lịch Nhơn Hòa Lập, góp phần đưa du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương, ông Nhãn cho biết.

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch mang đặc trưng văn hóa bản địa, bà Lê Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh nhận định, phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Lợi thế nổi bật của mô hình này là nằm trong không gian Di tích lịch sử quốc gia Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ, tạo sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, ẩm thực miền quê và giáo dục truyền thống lịch sử.

Công chúng trải nghiệm trò chơi dân gian tại phiên chợ quê Nhơn Hòa Lạp

Theo bà Thủy, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần xây dựng sự liên kết giữa chính quyền, người dân và ngành du lịch; đồng thời đa dạng hóa hoạt động trải nghiệm, kết nối phiên chợ với các điểm tham quan lân cận.

Qua đó, không chỉ gia tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú mà còn nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch. Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương quảng bá và từng bước hoàn thiện mô hình, hướng đến hình thành sản phẩm du lịch có bản sắc riêng của Nhơn Hòa Lập, bà Thủy cho biết.

Phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn du khách qua hành trình kết nối trải nghiệm ẩm thực, lịch sử và văn hóa địa phương

Với định hướng khai thác phù hợp, phiên chợ quê Nhơn Hòa Lập được kỳ vọng trở thành điểm kết nối trong các hành trình khám phá du lịch khu vực, liên kết với Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận và các điểm đến vùng biên giới. Qua đó, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, sinh thái và trải nghiệm nông thôn, tạo thêm sức hút cho du lịch Tây Ninh.