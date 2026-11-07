Khám phá bãi cỏ lau thơ mộng ở ngoại ô Hà Nội

Khung cảnh thơ mộng của bãi cỏ lau rộng bạt ngàn ở xã Cổ Đô thu hút du khách. (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Khung cảnh thơ mộng với bạt ngàn hoa cỏ lau nở rộ ở ven triền đê ngoại ô Hà Nội những ngày gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới chiêm ngưỡng, chụp hình.

Nằm cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 65km, bãi cỏ lau rộng bạt ngàn ở xã Cổ Đô (địa phận xã Phú Cường, huyện Ba Vì cũ) gần đây trở thành địa điểm check-in hút khách nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp, nổi bật với những khóm lau trắng muốt, bung nở rực rỡ cả một vùng.

Theo người dân địa phương, bãi cỏ lau rộng khoảng 20ha, nằm trên khu vực bãi bồi ven sông Hồng. Mùa cỏ lau ở đây nở rộ khoảng từ đầu tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 12.

Khác với các bãi lau mọc ở chân cầu Long Biên, đê Ngọc Thụy hay bãi đá sông Hồng, cỏ lau ở xã Cổ Đô mọc rậm rạp và thân cao hơn, khoảng 2-3m. Thậm chí, bông lau cũng có màu trắng buốt như tuyết, chùm nở to, trông đẹp mắt. Trước khi tàn, hoa sẽ ngả dần sang vàng và rụng, bay theo gió.

Theo nhiều du khách, bãi cỏ lau nở rộ, kết hợp với triền đê, dòng sông, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hấp dẫn. Mùa này, tiết trời ở ngoại ô cũng mát mẻ dễ chịu, thuận tiện cho du khách tới tham quan, chụp hình với bãi lau.

Thời điểm lý tưởng để chụp cỏ lau là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tà. Khi ấy, trời quang đãng, dịu mát và ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, phù hợp để du khách chụp ảnh và vui chơi ngoài trời.

Từ trung tâm Hà Nội, để tới bãi lau xã Cổ Đô, du khách có thể di chuyển sử dụng phương tiện cá nhân như ô tô (gầm thấp hoặc cao đều tiếp cận tận nơi), xe máy.

Khi đến nơi, du khách có thể hỏi đường người dân địa phương để được chỉ dẫn chi tiết. Đường vào bãi lau khá rộng, có lối mòn để khách dễ dàng di chuyển tới các vị trí có nhiều bông hoặc góc chụp đẹp. Tuy nhiên, du khách tránh đến gần những khóm hoa mọc sát mép sông để bảo đảm an toàn.

Hiện ở khu vực này cũng chưa có hàng quán dịch vụ, du khách nên chủ động mang theo đồ ăn, nước uống và các phụ kiện chụp hình theo nhu cầu, sở thích riêng.

Nếu có dịp du lịch Ba Vì thời điểm này, ngoài chụp hình ở bãi cỏ lau ven đê xã Cổ Đô, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số điểm đến hấp dẫn khác trên địa bàn hay check-in mùa hoa dã quỳ, săn mây…