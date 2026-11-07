Vĩnh Hòa ra mắt Câu lạc bộ Dân ca và Chèo

Đại diện lãnh đạo Nhà hát Sân khấu truyền thống thành phố Hải Phòng chúc mừng câu lạc bộ. Ảnh: Hải Đăng.

Tham dự chương trình có đại diện Nhà hát Sân khấu truyền thống thành phố Hải Phòng; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và trường học trên địa bàn. Chương trình còn thu hút thành viên các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, đông đảo người dân và những người con quê hương đang sinh sống, công tác xa quê trở về tham dự.

Lãnh đạo Xã Vĩnh Hòa tới dự, cùng đông đảo bà con trong xã tới cổ vũ câu lạc bộ. Ảnh: Hải Đăng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Dân ca và Chèo xã Vĩnh Hòa, ra mắt Ban Chủ nhiệm. Lãnh đạo địa phương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho câu lạc bộ trong thời gian tới.

Các tiết mục dân ca, chèo do nghệ nhân và hạt nhân văn nghệ địa phương biểu diễn mang đến không khí giao lưu gần gũi. Những câu hát, làn điệu quen thuộc thể hiện tình yêu quê hương và niềm say mê nghệ thuật truyền thống của người dân.

Câu lạc bộ được thành lập nhằm tập hợp những người yêu thích dân ca, chèo, tạo điều kiện giao lưu, luyện tập và biểu diễn. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ cùng chia sẻ kinh nghiệm, truyền dạy làn điệu, cách hát và khơi dậy sự quan tâm của người trẻ đối với nghệ thuật dân gian.

Việc ra mắt Câu lạc bộ Dân ca và Chèo góp phần phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, làm phong phú đời sống tinh thần ở cơ sở. Từ những buổi sinh hoạt, luyện tập và biểu diễn, câu hát quê hương có thêm cơ hội được gìn giữ, tiếp nối trong đời sống cộng đồng.

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