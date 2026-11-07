Cận cảnh cầu vượt sông Hồng thuộc Vành đai 4 sau hơn 1 năm thi công

Cầu Mễ Sở gần 4.900 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên.

Cầu Mễ Sở là một trong những công trình giao thông quan trọng thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Công trình bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực Hồng Vân (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên), tạo thêm hướng lưu thông giữa Thủ đô và các khu vực phía Đông thành phố.

Dự án có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Vành đai 4, điểm cuối kết nối với nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4. Đây cũng là một trong những hạng mục có vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông liên vùng.

Theo thiết kế, phần cầu vượt sông dài hơn 2km, mặt cắt ngang rộng 24,5m. Công trình gồm 4 làn xe cơ giới và các làn dành cho xe máy, xe thô sơ bố trí ở hai bên cầu.

Cầu Mễ Sở cùng đường dẫn có tổng chiều dài gần 14km, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng. Sau hơn một năm triển khai, đến nay, một số trụ cầu cạn hoàn thành phần thân, các nhà thầu bắt đầu lao lắp dầm. Khu vực vượt Quốc lộ 1A hiện đang thi công cầu cạn, đường gom và đường công vụ.

Phần cầu chính Mễ Sở đã hoàn thành toàn bộ 116 cọc khoan nhồi. Các nhà thầu tiếp tục xây dựng bệ và thân trụ cầu.

Đối với phần cầu dẫn, toàn bộ 374 cọc khoan nhồi đã được thi công. Khối lượng xây dựng bệ trụ đạt 46/66 chiếc, thân trụ đạt 34/66 chiếc và xà mũ đạt 21/66 chiếc.

Ở hạng mục dầm cầu, các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T, trong đó 52 phiến được lao lắp. Đây là những cấu kiện quan trọng để hình thành các nhịp cầu dẫn, kết nối các trụ cầu đã xây dựng.

Song song với phần cầu chính và cầu dẫn, các hạng mục cầu vượt đê phía Hưng Yên cùng những nhánh kết nối cũng được triển khai. Đến nay, giá trị sản lượng thi công cầu Mễ Sở đạt khoảng 48,7%.

Trên công trường, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công trình, đưa vào khai thác trong giai đoạn 2027 - 2028. Trong đó, mốc hoàn thành được đề cập đối với cầu Mễ Sở là tháng 10/2027.

Cầu Mễ Sở là một trong ba công trình cầu lớn trên tuyến Vành đai 4, cùng với cầu Hồng Hà và cầu Hoài Thượng. Trong đó, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở vượt sông Hồng, còn cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống.

Khi hoàn thành, cầu Mễ Sở sẽ góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4, tăng khả năng kết nối giao thông giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và giảm áp lực cho các cầu hiện hữu qua sông Hồng.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, tuyến kết nối này còn có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Thủ đô và vùng phụ cận, khi các tuyến đường và nút giao liên quan được hoàn thiện đồng bộ.