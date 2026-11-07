Ngày hội anh tài 2026: Sân khấu hội tụ tài năng học sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đêm chung kết Ngày hội Anh tài (NHAT) 2026 diễn ra tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). (Nguồn: BTC)

Mang chủ đề “Laperio - Viễn Tích”, Ngày hội anh tài 2026 lấy cảm hứng từ những dấu tích được thời gian lưu giữ, gắn với hành trình khám phá bản thân và khẳng định dấu ấn tuổi trẻ. Tinh thần này được thể hiện xuyên suốt chuỗi hoạt động, từ các sự kiện bên lề đến những phần tranh tài trong đêm chung kết.

Trên sân khấu, các khối chuyên lần lượt mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, khai thác nhiều chủ đề đa dạng, từ tình yêu gia đình, tình mẫu tử, ký ức chiến tranh đến những trăn trở về giá trị sống và bản sắc cá nhân.

Mỗi phần trình diễn mang một thông điệp riêng. Khối chuyên Sử đưa khán giả trở về những năm tháng khói lửa qua hình ảnh cuốn nhật ký được trao trả sau gần 60 năm, qua đó tri ân những hy sinh vì hòa bình. Trong khi đó, khối chuyên Văn khai thác tình mẫu tử qua tiết mục “Ký ức của mẹ”, gợi nhớ về giá trị của những khoảnh khắc bình dị bên người thân.

Những tiết mục được các khối đầu tư kỹ lưỡng. (Nguồn: BTC)

Một số phần thể hiện khác cũng để lại dấu ấn với cách tiếp cận mới mẻ. Khối chuyên Nga mang đến một tiết mục kịch tính, lấy cảm hứng từ Koschei – nhân vật phản diện trong truyện cổ tích dân gian Nga, nổi tiếng với khát vọng bất tử. Khối chuyên Tin đưa khán giả đến thế giới tương lai qua hành trình tìm lại bốn mảnh ghép cảm xúc Hỉ - Nộ - Ái - Ố, đồng thời gửi gắm thông điệp về giá trị của những cảm xúc làm nên con người.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc và vũ đạo, các bạn học sinh có cơ hội thể hiện góc nhìn riêng về những vấn đề thời sự, xã hội trong cuộc sống, đồng thời khẳng định sức sáng tạo và tinh thần đoàn kết của mỗi tập thể.

Top 10 Đại sứ Ams trong phần thi trang phục dạ hội. (Nguồn: BTC)

Bên cạnh phần tranh tài giữa các khối chuyên, cuộc thi Đại sứ Ams (Ams Ambassador) 2026 cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Top 10 thí sinh xuất sắc lần lượt trình diễn trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, ứng xử để thể hiện phong thái, cá tính và bản lĩnh trên sân khấu.

Chung cuộc, danh hiệu Đại sứ Ams 2026 thuộc về bạn Nguyễn Hà Khánh Chi, học sinh lớp 11 Hóa 2. Nữ sinh gây ấn tượng với thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa nổi bật cùng câu trả lời ứng xử thuyết phục.

Tân Đại sứ Ams 2026 gọi tên Nguyễn Hà Khánh Chi, học sinh lớp 11 Hóa 2. (Nguồn: BTC)

Ở hạng mục tập thể, khối chuyên Địa giành danh hiệu Most Wanted Class (MWC), ghi nhận nỗ lực, tinh thần sáng tạo và sự gắn kết của các thành viên trong suốt hành trình tranh tài.

Chia sẻ về chương trình, bạn Lê Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội Anh tài 2026, bày tỏ niềm tự hào khi đêm chung kết diễn ra trọn vẹn sau quá trình chuẩn bị công phu. “Nhìn khán giả hòa mình vào không khí sôi động, chứng kiến từng tiết mục vô cùng ấn tượng và giàu cảm xúc, mình cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết và sáng tạo của các bạn Amsers,” Minh Ngọc chia sẻ.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là một trong những cơ sở giáo dục phổ thông nổi bật của cả nước, được biết đến với truyền thống học tập và nhiều hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Ngày hội anh tài là chương trình thường niên do học sinh nhà trường tổ chức, với sự tham gia của tất cả các khối chuyên. Qua nhiều mùa tổ chức, sự kiện trở thành dịp để học sinh giao lưu, phát huy năng lực sáng tạo, thể hiện bản sắc tập thể và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ dưới mái trường.